Рособрнадзор планирует вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике

В 2022 году выпускникам для получения аттестата нужно будет сдавать ЕГЭ по базовой математике, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с родителями школьников в четверг.

- Наша позиция - вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз, - пояснил он.

Он напомнил, что в 1 января 2022 года заканчивается действие постановления Правительства № 440, в рамках которого можно было варьировать количество экзаменов. И если оно не будет продлено, то работа школ должна автоматически вернуться к "доковидному порядку".