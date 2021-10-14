Россия и Финляндия запустят поезда "Аллегро" для туристов

Россия и Финляндия договорились о запуске туристических поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Принципиально технических сложностей с финской стороны нет. Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии и думаю, что в ближайшее время в этой части будет принято решение", - сказал он по итогам заседания российско-финской межправкомиссии.

Мантуров также отметил, что за 7 месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами вырос почти на 19% до 7 млрд долларов.