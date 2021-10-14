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14.10.2021 21:03
Рубрика: Экономика

Россия возобновит полеты в девять стран и снимет ограничения с Египта

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Россия с 9 ноября возобновляет регулярное авиасообщение с девятью странами. Кроме того, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение отменить ограничения на рейсы в египетские курортные города Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
После запуска чартеров на египетские курорты цены на перелет могут снизиться на 15—20% Фото: Геннадий Аносов После запуска чартеров на египетские курорты цены на перелет могут снизиться на 15—20% Фото: Геннадий Аносов
После запуска чартеров на египетские курорты цены на перелет могут снизиться на 15—20% Фото: Геннадий Аносов

В список открытых стран вошли Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд. Самолеты будут летать не только из Москвы, но и из других регионов. Рейсы будут запущены в Нассау (Багамы), Тегеран (Иран), Амстердам и Эйндховен (Нидерланды), Берген и Осло (Норвегия), Маскат (Оман), Любляну (Словения), Монастир (Тунис), Стокгольм и Гетеборг (Швеция), Бангкок и Пхукет (Таиланд).

Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
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Еще одно важное для туристов решение: с 9 ноября снимаются ограничения на регулярные и чартерные рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Запуск чартерных рейсов на египетские курорты может снизить цены на перелеты. "Пока сложно сказать, на сколько снизится цена туров в Египет - все зависит от полетных программ, которые в течение ближайших недели-двух подготовят туроператоры. По мнению наших аналитиков, минимальное снижение составит 15-20% от нынешней стоимости", - сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Сейчас, по ее словам, стоимость туров на 6-7 дней на египетские курорты с размещением в четырехзвездочной гостинице составляет 50-60 тысяч рублей на человека.

Кроме того, с 9 ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Решение принято "с учетом эпидобстановки в отдельных странах", говорится в сообщении оперштаба.

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