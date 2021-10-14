Россия заявила о готовности возобновить железнодорожное сообщение с Финляндией

Россия готова возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Следующим шагом, по словам министра, должно стать окончательное решение финской стороны. Об этом Мантуров заявил в интервью финскому изданию Kauppalehti.

"С российской стороны уже имеется согласие на возобновление регулярного железнодорожного пассажирского сообщения, и пока что мы ждем окончательного решения наших финских коллег", - приводит цитату главы Минпромторга ТАСС. По данным Дениса Мантурова, РЖД и финский перевозчик VR Group уже достигли договоренностей по этому вопросу.

Ранее в РЖД сообщили, что после открытия границ на восстановление перевозок между Россией и Финляндией понадобится два-три месяца. Однако в этом вопросе многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в обеих странах.