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Текст:   Александр Проценко 
09:44 14.10.2021

Россиянам назвали способ повысить цену продаваемой квартиры

Эксперты назвали три способа повысить цену продаваемой квартиры: два дешевых и "косметических" плюс один реальный, но затратный.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Первые несложны: накануне прихода покупателей вымыть подъезд и на окно своего этажа выставить два-три горшка с цветами. Третий способен повысить цену продаваемой квартиры до 10% - предварительно отремонтировать продаваемой жилье, - говорится в исследованиях аналитического центра Est-a-Tet, предоставленных "Ленте.ру".

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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"Используя не самые дорогие материалы и продуманные дизайнерские решения, можно придать объекту современный вид и повысить привлекательность квартиры, с одновременным увеличением продажной цены на 7-10 процентов, - рекомендуют специалисты. - Главное - выстроить экономику, чтобы затраты не оказались выше дополнительной выручки, на которую ориентируется продавец. В то же время любое обновление интерьера в квартире поможет выделить продаваемый объект среди похожих лотов, пояснили в Est-a-Tet. Квартира со свежим ремонтом быстрее привлечет внимание покупателей - в результате срок ее продажи сократится. В качестве дополнительного совета эксперты рекомендуют отдавать предпочтение максимально нейтральным вариантам ремонта в сдержанных тонах.

Однако ремонт перед продажей не всегда приносит реальную выгоду. Специалисты Est-a-Tet рекомендуют учитывать состояние дома, в котором находится квартира. Порой в старом фонде жилье находится в настолько плохом состоянии, что делать ремонт просто бессмысленно - слишком дорого. В таком случае собственнику проще перепродать объект и на полученную сумму купить себе более подходящий вариант.

Рекомендации содержат напоминание, что в последнее время в России подорожали многие строительные материалы, используемые для косметических ремонтов. В результате россияне стараются больше экономить при их покупке. На строительных рынках растет доля тех, кто намерен приобрести строительные материалы на сумму не более 100 тысяч рублей. И только 6 процентов покупателей готовы потратить более 500 тысяч рублей.

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