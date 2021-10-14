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14.10.2021 18:02
Рубрика: Общество

Россияне все меньше хотят переезжать работать в другие регионы

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Россияне все реже переезжают с места на место. Масштабы внутренней миграции в России сокращаются уже третий год, подсчитали в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Если есть работа в пределах своего города, многие предпочтут никуда не уезжать. Фото: Виктор Васенин Если есть работа в пределах своего города, многие предпочтут никуда не уезжать. Фото: Виктор Васенин
Если есть работа в пределах своего города, многие предпочтут никуда не уезжать. Фото: Виктор Васенин

В 2019 году было зафиксировано на 6,9% меньше переселений внутри страны. То есть 300 тысяч человек по сравнению с прошлым годом не поменяли место жительства. А в 2020 году уже 520 тысяч россиян не решились на переезд.

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По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгия Остапковича, последние пять-семь лет идет заметный отток сельского населения в города. Уезжают люди в возрасте от 15 до 45 лет. И связано это с экспансией крупных сельскохозяйственных и промышленных холдингов, которые не заинтересованы в привлечении на работу местного населения. "Им выгоднее набирать со стороны людей и привозить их работать вахтовым методом. Ведь сельское хозяйство - это сезонные работы. Местные же хотят работать на постоянной основе", - отмечает эксперт.

В то же время он согласен с тем, что из региональных центров и даже небольших районных городов люди стали уезжать менее активно. "Россияне вообще маломобильны - это только кажется, что все хотят уехать в Москву или Санкт-Петербург. На самом деле уезжают только высококвалифицированные специалисты, которых ждет уже конкретное место. В целом россияне очень привязаны к своему жилью, которое по большей части у них в собственности, и к родственным связям. На Западе люди мобильны потому, что у них очень распространена аренда жилья. Поэтому им ничего не стоит сорваться из одного города и переехать в другой, где больше платят. А наши люди сто раз подумают, так ли им хочется продавать свое жилье, перевозить родственников ради нескольких тысяч рублей в зарплате", - рассуждает Остапкович.

Он добавляет, что сейчас в регионах появляется много новых рабочих мест. И если в пределах города есть где работать, человек, особенно если уже есть семья, не решится на переезд. Тем более что сейчас уже повсеместно развивается достойная инфраструктура - спортивные центры, услуги, торговля ничем не отличаются от столичных стандартов. И это безусловный плюс. Как и то, что рабочие места - это всегда пополнение региональных бюджетов. Чем больше людей заняты в формировании регионального внутреннего продукта, тем богаче регион.

Из сельской местности в города уезжают люди в возрасте от 15 до 45 лет

Минус же в том, что снижение внутренней миграции приводит к возникновению относительно обособленных региональных рынков труда. "Это в целом тормозит развитие рынка труда", - отмечает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Допустим, в соседнем регионе построили современный завод по производству коммунальной техники, а найти специалистов туда не могут. Потому что соседи ехать не хотят, не видят особых перспектив. Из столиц тоже не спешат, так как зарплата не устраивает. В итоге, как предупреждает эксперт, незанятые россиянами места снова начнут заполнять мигранты из-за рубежа, которые не всегда имеют должную квалификацию.

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Научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им Плеханова Павел Прохоров добавляет, что негативный эффект от отсутствия трудовой миграции проявляется в первую очередь в транспорте и общепите. И если сейчас, в период ограничений из-за пандемии, это еще не так заметно, то когда ограничения снимут, то опять же срочно нужно будет заполнять пустующие рабочие места. И, скорее всего, опять же придется рассчитывать на мигрантов. "Сдерживанию внутренней миграции способствует медленное развитие скоростных средств передвижения. В ряде случаев люди и готовы ездить на работу в соседний регион, но не по пять часов на медленных электричках или простаивая по полдня в пробках", - добавляет Остапкович.

Общество Соцсфера Миграция

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