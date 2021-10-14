Сбербанк запустит пилот по продаже продуктов исламского банкинга

Сбербанк намерен запустить пилотный проект в сфере розничного исламского банкинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего вице-президента кредитной организации Олега Ганеева.

По его словам, проект является "домашним заданием" Сбербанка. В рамках пилота компания намерена подготовить "небольшую, но специализированную продуктовую полку розничных продуктов".

Внедряться она будет "точечно, речь идет о создании "небольших специализированных точек обслуживания", уточнил представитель Сбербанка, выступая на Третьем российском исламском экономическом форуме.

Ганеев уточнил, что запуск пилота запланирован на первую половину 2022 года.

Исламский банкинг широко применяется в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.