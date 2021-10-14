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14.10.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Счетная палата оценила управление международными резервами России

Текст: Роман Маркелов
Банк России достиг цели управления международными резервами, обеспечив оптимальное сочетание их сохранности, ликвидности и доходности. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты об итогах анализа нормативно-правового обеспечения, а также организации внутреннего контроля и внутреннего аудита при управлении золотовалютными резервами Банка России (есть у "Российской газеты").
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции", - отметили в Счетной палате. В ведомстве также сообщили, что сформулировали предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами Российской Федерации.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
ЦБ расширил список системно значимых банков

По данным Банка России, по состоянию на 1 сентября 2021 года объем международных резервов составил почти 618,2 млрд долларов США. Это исторический рекорд - за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось. С начала 2015 года величина резервов выросла более чем на 235 млрд долларов США. К 1 октября уровень международных резервов снизился до 614,1 млрд долларов, следует из ежемесячных данных ЦБ.

Сейчас Россия занимает 5-е место в мире по объему международных резервов, отмечают в Счетной палате. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия. "За последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах - с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года, - констатировала Счетная палата. Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования: резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Их сумма также значительно увеличилась: с 7 млрд долларов США до 24,6 млрд долларов США.

Как сообщила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече МВФ, главный вынесенный ей за время коронакризиса урок - это необходимость резервов. "Запасы капитала создают пространство для маневра в регулировании. У стран с развивающимися экономиками сейчас было более существенное пространство для маневра, в первую очередь, благодаря тому, что им удалось создать надежные запасы капитала в течение последних десяти лет. Если резервы использовать слишком быстро или не должным образом, их можно быстро растерять. Поэтому нам необходимо подходить к их использованию взвешенно. Особенно это актуально для такой страны, как Россия, где инфляционные ожидания являются незаякоренными", - подчеркивала она.

Экономика Финансы Валютный рынок Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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