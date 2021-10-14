Семь московских ресторанов получили звезду Michlen

Семь московских ресторанов впервые в истории получили по одной звезде Michlen. Речь идет о следующих столичных заведениях: Selfie, Beluga, Grand Cru, White Rabbit, Biologie, "Сахалин" и Savva.

Также три ресторана были отмечены "зелёной звездой". Это Twins Garden, Bjorn, Biologie.

Ранее эксперты прогнозировали, что московские заведения могут получить от одной до трех звезд. Напомним, что одна присваивается за высококлассные блюда, две - за кухню, а три звезды - наивысшее признание.

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