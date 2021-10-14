Сэмюэл Джексон объявил о возвращении к роли Ника Фьюри

Сэмюэл Л. Джексон объявил о возвращении к роли Ника Фьюри

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон косвенно подтвердил начало съемок сериала Marvel "Секретное вторжение".

В Instagram он опубликовал свое фото в футболке с Ником Фьюри, проставив хэштеги о том, что настала пора вернуться в киновселенную.

Последний раз артист появлялся на экранах в образе одноглазого шпиона в 2019 году в фильме "Человек-паук: Вдали от дома". Какое-то время после этого в Сети курсировали слухи о том, что бывший глава "Щ.И.Т.а" может покинуть MCU.

Кроме Джексона в проекте также снимутся Кингсли Бен-Адир, Эмилия Кларк, Оливия Колман, Кристофер Макдональд и Бен Мендельсон.

В комиксах "Секретное вторжение" рассказывается об инопланетной расе Скруллов, умеющих изменять внешность, которые проникают во все важнейшие организации, чтобы захватить власть на Земле.

Премьера на Disney+ ожидается в 2022 году.