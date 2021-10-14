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14.10.2021 17:49
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Лидер "Морального кодекса" Сергей Мазаев выступит в роли эстрадного певца, джазовый трубач Вадим Эйленкриг представит новый альбом вместе с автором хитов группы A'Studio, а рок-опера "Юнона и Авось" отметит юбилей на сцене Крокус Сити Холла.
Фото: ООО "ЭМСИ" Фото: ООО "ЭМСИ"
Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Сергей Мазаев и его эстрадный оркестр.

Что играет: Поп-рок, эстрада.

Почему идти: "Эстрадный оркестр - моя давняя детская мечта", - признался как-то лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. И мечта осуществилась: Сергей собрал коллектив великолепных музыкантов, вложив в сайд-проект весь свой колоссальный опыт. В основу программы концерта легли давние музыкальные пристрастия Мазаева. Это и западные хиты на английском, и песни советских композиторов, и вещи из репертуара его рок-группы, переработанные на эстрадный манер. Сам Сергей выступает в роли респектабельного крунера, и надо сказать, что эта роль подходит ему как нельзя лучше.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 19 октября; 2 500 - 12 000 руб.

Фото: ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Дмитрий Певцов, Игорь Миркурбанов, Семен Шкаликов, Александра Волкова, Алена Митрошина, ансамбль "Аракс" под руководством Сергея Рудницкого и др.

Что играет: А. Рыбников - А. Вознесенский - "Юнона и Авось". Юбилейный показ к 40-летию спектакля.

Почему идти: Сюжет всем известен: граф Резанов отправляется по государственным делам в Америку, влюбляется там в юную Кончиту, уезжает от возлюбленной на Родину, по дороге умирает, а она ждет его 35 лет - всю жизнь. В общем, "я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду". К юбилею рок-оперы "Юнона и Авось" она впервые будет показана на сцене Крокус Сити Холла. За прошедшие годы актерский состав обновился, но музыка Рыбникова на стихи Вознесенского все так же потрясает своей мощью и эмоциональностью и трагико-романтический сюжет тоже не устарел. Как не стареет и любовь зрителей к спектаклю, ставшему классикой музыкального театра.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 25 октября; 3 000 до 18 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Группа Eilenkrig Crew & Еркеш Шакеев

Что играет: Джаз, фьюжн.

Почему идти: Самый известный трубач нашей страны, завзятый бодибилдер и, по мнению фанаток, секс-символ российского джаза Вадим Эйленкриг представит новый альбом Pier 39, записанный вместе с Еркешем Шакеевым. Шакеев известен в первую очередь как автор хитов группы A"Studio, кроме того он пишет симфоническую музыку и вот, наконец, сделал шаг на территорию джаза. Мелодические и ритмические хитросплетения, невероятный грув Eilenkrig Crew, заряженные энергией композиции Эркеша и потрясающие соло Вадима - совместная работа, которую по достоинству оценят поклонники обоих музыкантов.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 26 октября (начало в 19.00 и 22.00); 1 500 - 2 500 руб.

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк

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