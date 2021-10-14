Швейцарские врачи надевают на боящихся уколов детей очки виртуальной реальности

Швейцарские врачи решили надевать на детей, боящихся уколов, очки виртуальной реальности со специальной 10-минутной игрой, которая синхронизирована с медицинской процедурой. Ведь за игрой дети, как известно, забывают обо всем на свете и таким образом не думают о боли.

Маленькие пациенты порой настолько увлекаются виртуальной игрой в таких 3D-очках, что часто не замечают проводимой медицинской процедуры. Фото: twitter@srfnews

То, что родителям нередко кажется плохим, врачи решили использовать во благо. По данным местного телеканала SRF, в университетских клиниках Женевы очки виртуальной реальности стоят на полках в медицинских кабинетах как инструмент, который используется при заборе крови и установке внутривенного катетера у детей старше 5 лет и подростков. В последние годы ученые во всем мире приходят к тому, что эта уловка имеет под собой веские основания. Так сотрудники департамента анастезиологии в детской больнице Лос-Анджелеса в США провели комплексные исследования эффективности компьютерных игр при обезболивании. "Встревоженный подросток пришел сдавать кровь. Его спросили, не хочет ли он опробовать очки виртуальной реальности. Мальчик согласился.

Через несколько минут он спрашивает: "Когда же вы будете брать кровь?" Когда ребенок снял очки, он не мог поверить, что все уже позади", - рассказывает профессор этой больницы Джефри Голд. "Боль - это сложный процесс. Большинство людей думают, что это всего лишь реакция на повреждение тканей, но на самом деле это очень сложная и изощренная сеть сигналов, проходящих через разные области мозга. Это комплексная химическая, физиологическая и поведенческая реакция", - пояснил он. Но, по словам профессора, не все, что создано в области виртуальной реальности, пригодно для обезболивания. Голд сотрудничает с компанией, производящей программное обеспечение, которое позволяет пользователю стать активным участником происходящего в виртуальном мире, улавливать визуальные, слуховые и тактильные ощущения. Они возбуждают лимбическую систему, ответственную также за эмоции. "Когда кто-то полностью погружен в виртуальную реальность, его мозг выделяет эндорфины. Они в свою очередь вызывают ответ, схожий с реакцией на опиоиды, который заметно снижает ощущение боли у пациента", - поясняет он.

Как вам это?

Использование очков виртуальной реальности - удачный метод, особенно при работе с детьми, полагает Виктор Нурдаев, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье". "Такая технология помогает уменьшить страх, дискомфорт, волнение, которые дети могут чувствовать во время рутинных медицинских процедур, - говорит он. - Негативный, пугающий опыт медицинской помощи в детстве может привести к формированию избегающего поведения, когда человек настолько боится снова пережить негативный опыт, что тревожится и избегает повторного визита к врачу. Во взрослом возрасте человек подсознательно будет оттягивать визит к специалисту, запуская возможные заболевания. Позитивный же детский опыт, наоборот, будет способствовать преодолению психологических преград: обращение к врачам, визиты в поликлинику не будут вызывать тревогу или страх".

Как отметил Александр Ахтанин, врач клиники "Фамильная стоматология", в детской стоматологии такие технологии активно используются, клиники оснащены планшетами, на которых транслируются мультфильмы, например, сами сеансы проходят в игровом формате. "Важно создать атмосферу, в которой у ребенка правильно сформируется первое впечатление о визите к стоматологу, и чтобы он не был напуган. Во взрослой стоматологии это не столь развито, ведь если взрослый пациент боится процедуры, его уже не получится отвлечь очками виртуальной реальности или фильмом, поэтому нет необходимости использовать данную технологию, так как это не влияет на восприимчивость пациента к процессу и не снижает его волнение и страх", - сказал он. Врачи только одобряют применение технологий, которые делают прием более комфортным для пациента. Но это не решающий фактор, указывает Ахтанин: "Если мы говорим про взрослых пациентов, они будут спокойны только в том случае, когда доверяют врачу. Доверие пациента - ключ к комфортному лечению. Поэтому больше приходится быть хорошим психологом, нежели чем использовать технологии виртуальной реальности".

Подготовила Елена Манукиян