Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру

Один человек погиб, еще трое ранены в результате ракетной атаки Израиля по территории Сирии.

Как сообщает агентство SANA, удар был нанесен в 23:34 по местному времени. Пострадали наземные объекты, расположенные недалеко от Пальмиры. Материальный ущерб подсчитывается. Точно известно, что повреждена ретрансляционная вышка.

"Израильский противник совершил вероломное нападение из района Эт-Танф. При отражении атаки погиб один наш солдат, еще трое военнослужащих получили ранения", - рассказали в министерстве обороны Сирии.

Телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что ракетной атаке подвергся военный аэродром Т-4, расположенный к юго- востоку от Пальмиры. Основной удар был нанесен по базе иранских беспилотников.