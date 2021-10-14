Сирот предложено регистрировать по адресам мэрий и администраций

На проблему отсутствия прописки у не обеспеченных жильем сирот обратили внимание в МВД России.

Предлагается предоставить сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право по договорам найма регистрироваться по месту жительства - по адресам администраций муниципальных образований. Естественно, по адресам администраций тех населенных пунктов, на территории которых они проживают. Поясняется, что такая "прописка" понадобится "до предоставления им благоустроенных жилых помещений". Видимо, подразумевается, что чиновники после этого станут более активно выдавать квартиры сиротам, которым положено жилье.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 8 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" МВД разместило накануне на портале проектов нормативных правовых актов.

Доктор юридических наук Иван Соловьев считает, что в МВД намерены решить эту проблему по аналогии с тем, как это раньше уже сделали военные.

"Согласно Федеральному закону № 76-ФЗ "О статусе военнослужащего" предусматривается возможность регистрации военнослужащего до получения им жилого помещения по адресу воинской части. МВД России предложило предусмотреть право детей-сирот быть поставленными на регистрационный учет по месту жительства по адресу администрации муниципального образования, на территории которого находится их место жительства. То есть принцип тот же самый", - отметил эксперт.

Юрист отмечает, что проблемы с обеспечением детей-сирот жильем по достижении ими 18 лет как снежный ком влекут за собой и проблему отсутствия у них регистрации по месту жительства.

"Вполне понятно, что отсутствие регистрации чревато для данной льготной категории наших граждан целым "букетом" проблем правового и организационного характера.

И в первую очередь - невозможностью получать адресные меры социальной поддержки. Кроме того, проживание в жилых помещениях без регистрации составляет состав административного правонарушения и, основываясь на формальных предписаниях, сироты могут быть привлечены к административной ответственности. Что уже совсем несправедливо", - отметил он.

"Остается надеяться на скорейшее принятие этой важной социальной инициативы", - заключил Иван Соловьев.

По данным на 1 января 2021 года, 283,6 тысячи детей-сирот состоят на учете на получение жилого помещения, при этом почти у 193 тысяч человек это право наступило, но не реализовано.