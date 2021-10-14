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Рубрика: Экономика

Сколько еще продлится укрепление рубля

Текст: Роман Маркелов
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

- На российском валютном рынке доллар и евро в середине октября обновили годовые минимумы: рубль укрепился до 71,7 к доллару и 82,8 к евро. Мы считаем, что потенциал укрепления рубля с текущих уровней ограничен. Ожидаем, что до конца года рубль останется в диапазоне 71-74 к доллару и 81-84 к евро.

Фото: Istock
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В этом году рубль чувствует себя лучше, чем большинство валют развивающихся стран благодаря многолетним пикам цен на нефть и газ. С начала года цены на нефть Brent выросли на 60%, до трехлетнего максимума в $83 за баррель.

Цены на газ, металлы и другое экспортное сырье также находятся вблизи многолетних максимумов благодаря восстановлению мировой экономики после коронакризиса и ограниченному предложению.

Рекордные цены на сырье и смягчение ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+ обеспечивают повышенный приток валюты в страну. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ, по предварительной оценке Банка России, в январе-сентябре увеличилось в 2,8 раза, до $82,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ($29 млрд).

При этом спрос на валюту для внешнего туризма остается низким из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений. Также поддержку рублю оказывает быстрое поднятие ключевой ставки Банком России до 6,75% для сдерживания инфляции. Это повышает привлекательность российской валюты для операций carry trade.

Несмотря на 60-процентный рост цен на нефть, рубль с начала года укрепился всего на 3,6%. Сдерживают укрепления рубля покупки валюты Минфином, рост доллара в мире, низкий спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран, рост импорта.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Ожидаем, что Минфин РФ в ближайшие месяцы продолжит покупать валюту в рамках бюджетного правила, забирая в валютного рынка около $4-5 млрд в месяц.

На мировом валютном рынке доллар продолжает расти - индекс DXY c начала года прибавил 5%. Поддержку американской валюте оказывают высокая глобальная инфляция и ожидания скорого сокращения монетарных стимулов ФРС США. Американский ЦБ, вероятно, в следующем месяце начнет сокращать программу количественного смягчения, а в следующем году приступит к повышению ставки. Ожидания уменьшения предложения долларов ведет к укреплению американской валюты к большинству валют развитых и развивающихся стран.

Также поддержку доллару оказывают растущие доходности гособлигаций США, которые негативно сказываются на долговых и валютных рынках развивающихся стран, включая Россию. Мы ожидаем, что рост доходностей американских гособлигаций и укрепление доллара в мире продолжится в этом квартале.

На этом фоне полагаем, что спрос нерезидентов на ОФЗ до конца года останется низким. Повышение годовой инфляции в России до 5-летнего максимума в 7,5% и ожидаемое продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком России также негативно сказываются на спросе на российские облигации.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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В то же время до конца года мы не исключаем коррекцию на сырьевом рынке. Причинами коррекции могут стать замедление мировой экономики из-за перебоев в цепочках поставок и высокой инфляции, новая волна пандемии короновируса, увеличение предложения нефти странами ОПЕК+, менее холодная зима, чем ожидается сейчас.

С точки зрения сезонности последние месяцы года являются достаточно слабыми для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 2% в ноябре и на 2% в декабре. Этой осенью и зимой мы ожидаем более стабильный курса рубля благодаря сохранению высоких сырьевых цен и спокойному геополитическому фону.

На конец года прогнозируем рубль на отметке 73 к доллару и 83 к евро.

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