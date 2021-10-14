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СМИ: Александра Серова могут перевести на ЭКМО

Новости
    14.10.2021, 13:35
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Звезду советской и российской "зрелой" эстрады Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, могут перевести на аппарат ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщает со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией" РЕН ТВ, состояние заслуженного артиста РСФСР, продолжает оставаться "крайне тяжелым". ЭКМО же применяют при случаях острой дыхательной недостаточности, когда организм насыщают кислородом через кровь.

По имеющимся данным, у 67-летнего артиста, находящегося в реанимации, семидесятипятипроцентное поражение легких, у него развилась дыхательная недостаточность II степени.

Как отмечают источники, течение болезни певца осложняется сахарным диабетом, который перешел в состояние декомпенсации - на фоне гормональной терапии.

Ранее на аппарат ЭКМО перевели находящегося в тяжелом состоянии актера Валерия Гаркалина.

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