СМИ: Александра Серова могут перевести на ЭКМО

Звезду советской и российской "зрелой" эстрады Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, могут перевести на аппарат ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как сообщает со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией" РЕН ТВ, состояние заслуженного артиста РСФСР, продолжает оставаться "крайне тяжелым". ЭКМО же применяют при случаях острой дыхательной недостаточности, когда организм насыщают кислородом через кровь.

По имеющимся данным, у 67-летнего артиста, находящегося в реанимации, семидесятипятипроцентное поражение легких, у него развилась дыхательная недостаточность II степени.

Как отмечают источники, течение болезни певца осложняется сахарным диабетом, который перешел в состояние декомпенсации - на фоне гормональной терапии.

Ранее на аппарат ЭКМО перевели находящегося в тяжелом состоянии актера Валерия Гаркалина.