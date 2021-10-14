СМИ: Президент Чехии госпитализирован с печеночной энцефалопатией

Глава Чехии Милош Земан госпитализирован с диагнозом "печеночная энцефалопатия", передает ТАСС со ссылкой на чешский портал Denik N. Журналисты при этом утверждают, что диагноз подтвержден из трех разных источников, близких к президенту.

При этом официального комментария о состоянии здоровья главы государства пока не потупило. Лечащий врач Земана заявил об отсутствии на то согласия его пациента.

В СМИ также отмечается, что печеночная энцефалопатия - если этот диагноз верен - оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга, поэтому болезнь может стать препятствием для исполнения обязанностей главы государства. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на днях категорически заявил, что здоровье президента не помешает ему исполнять свои обязанности.