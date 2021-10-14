Со следующего года зерно в России будут отслеживать от поля до прилавка

Система прослеживаемости зерна начнет работать в России со следующего года. Федеральная информационная система позволит отследить жизненный цикл зерна от производства до выпуска в обращение.

Как уточнили в Минсельхозе, в системе будет содержаться информация обо всех организациях, которые участвуют в производстве, хранении, переработке и реализации продукции, а также информация о потребительских свойствах продукции. Вносить информацию будут участники зернового рынка. Помимо этого, в систему будет вноситься информация о закупках зерна в федеральный интервенционный фонд, результатах государственного мониторинга.

Участники зернового рынка будут обязаны оформлять сопроводительные документы, в которых должна содержаться информация о партии зерна или продуктов его переработки. Без этих документов продать зерно на территории России или экспортировать его будет нельзя.

С помощью такой системы государство рассчитывает обеспечить контроль качества зерна, предотвратить "серый" оборот пищевой продукции, а также аккумулировать данные по каждому производителю и региону в целом.

"Запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить контроль качества и безопасности экспортируемого и поставляемого на отечественные перерабатывающие предприятия сырья и произведенной из него продукции", - добавили в Минсельхозе.

Также с помощью системы у государства будет возможность отслеживать, какой вклад вносит каждый регион в обеспечение продовольственной безопасности страны.