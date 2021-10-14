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14.10.2021 17:54
Рубрика: Экономика

Социальные выплаты запретят списывать в счет погашения долгов

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите социальных выплат от списания в счет погашения задолженности. В том числе это коснется потребительских кредитов.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда партии "Единая Россия", предложил законодательно запретить автоматическое списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан, а также вернуть уже списанные соцвыплаты.

Фото: iStock
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Представители партии внесли соответствующий законопроект в сентябре. Его разрабатывали вице-спикер Госдумы восьмого созыва Сергей Неверов, который в предыдущей Думе возглавлял парламентское большинство, а также секретарь генсовета партии ЕР, первый зампред Совфеда Андрей Турчак, замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.

Законодательство уже запрещает списывать за долги пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, ряд пособий. Однако обнаружился правовой пробел. Дело в том, что единовременные социальные выплаты "выпали" из-под действия этих норм, пояснил Сергей Неверов.

Одобренный в первом чтении законопроект запрещает кредиторам списывать выплаты, которые вводятся актами правительства или указами президента. Речь о списании в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов. "Если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств", - уточнил вице-спикер. Для этого заемщик должен написать соответствующее заявление и представить в банк.

Как отметил его соавтор Андрей Исаев, документ также расширяет перечень выплат, которые по закону не подлежат списанию. Сейчас это касается материнского капитала, алиментов и возмещения вреда в связи с потерей здоровья, производственной травмой. "Мы предложили добавить в этот перечень новое пособие, которое выплачивается беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении, а также все виды социальной помощи, включая социальный контракт, - пояснил Исаев. - Неправильно, когда человеку дали деньги на выход из трудной жизненной ситуации, а эти деньги списаны кредиторами".

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что нормы защитят от списания средства граждан. "Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, - подчеркнул он. - Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении".

Фото: Илья Питалев/РИА новости
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Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассчитывает, что законопроект в случае принятия обеспечит стабильность доходов граждан. Проблемы в этой сфере есть, рассказал он: "В этом году пенсионеры, военные, курсанты, а также семьи с детьми получили такую поддержку. Однако в отдельных случаях вышло так, что эти деньги были списаны банками". С принятием закона средства не смогут быть списаны без согласия человека.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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