Состоялась премьера трейлера фильма Питера Джексона The Beatles: Get Back

Самая ожидаемая премьера в жанре документального музыкального кино, которая, по сути, готовилась еще с 1970 года, наконец-то состоится 25 ноября 2021 года на мультимедийном сервисе Disney +. Но, конечно, мы ждем ее и в кинотеатрах.

Это фильм готовился очень долго. Еще в 1969 году Пол Маккартни уговорил других битлов пригласить журналистов и телевизионщиков к себе в студию Abbey Road, на запись альбома Let It Be. Прошли многочасовые кино- и фото съемки, были даны обширные интервью - никогда еще битлы не были так открыты для операторов и прессы.

Но ситуация была патовая: созданная битлами компания Apple Corp. Ltd из-за слабого менеджмента каждую неделю терпела многотысячные убытки. Пришлось даже закрыть фирменный магазин с одеждой, который Маккарти видел воплощением идеи "еврокоммунизма".

Чтобы выйти из финансового кризиса, было решено дать концерт на крыше офиса компании, который в итоге стал последним выступлением битлов на публике. Но самое удивительное, что все эти кинокадры и аудио-дорожки никогда не публиковались полностью.

И только в конце 2010-х годов весь этот ранее невиданный архив видео- и аудиозаписей доверили Джексону, который привлек к созданию фильма Пола Маккартни, Ринго Старра и вдов Джона Леннона и Джорджа Харрисона - Йоко Оно и Оливию Харрисон.

В четверг, 14 октября, вышел трейлер, в котором показаны фрагменты репетиций и студийного исполнения песен Don't Let Me Down и Let It Be, а также эпизоды из интервью участников The Beatles и рукописные тексты песен. Тем больше хочется ждать премьеры The Beatles: Get Back….

Кстати

И в наши дни над этим материалом властвует какой-то рок - выход документального фильма уже не раз переносился… Но хочется верить, что 25 ноября 2021 года его премьера наконец-то состоится.