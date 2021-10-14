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14.10.2021 23:41
Рубрика: Экономика

Список предустанавливаемых на смартфоны российских приложений не пополнится

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития и Минсельхоз России не поддержали предложение расширить список российских приложений, обязательных для предустановки на смартфоны в части, касающейся онлайн-ретейла, аудио- и электронных книг.

Как считают в отрасли, сама идея предустановки приложений российских онлайн сервисов не востребована пользователями и не является жизненно необходимой для рынка.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как отмечается в официальных письмах ведомств (есть в распоряжении редакции "РГ"), расширять список программного обеспечения (ПО) для предустановки нужно только теми программами, которые в наибольшей степени находятся в неравных конкурентных условиях с иностранными разработчиками.

"По мнению ФАС России, рынки программного обеспечения (приложений) в сфере электронных и аудиокниг, приобретения товаров дистанционным способом, прослушивания потокового аудио являются конкурентными и на них лидирующие позиции занимают отечественные разработчики", - говорится в заключении ведомства. На момент подготовки материала ФАС не предоставил комментария.

Напомним, с 1 апреля 2021 года, на продаваемые на территории РФ смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV необходимо предустанавливать отечественный софт. Производителям предлагается список приложений для установки при первом включении смартфона или размещенные на экране иконки приложений, при нажатии на которые начнется загрузка и установка в память устройства.

По словам руководителя ИА TelecomDaily Дениса Кускова, на сегодняшний день новация не дает тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать.

"Те пользователи, которые уже пользуются смартфоном, при приобретении новой модели просто восстанавливают все настройки устройства из облака. И получают те приложения, которые уже использовали. Важно понимать, что люди крайне консервативны. И говорить о том, что они откажутся от тех или иных приложений, которые используют годами, просто потому, что им предустановили какое-то другое приложение, не приходится", - отметил Кусков.

По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, взрывной рост российского рынка электронной коммерции был вызван конкуренцией, а не тепличными условиями для отдельных игроков. "Конкурентность рынка нуждается в защите. И предустановка нарушила бы "защитную оболочку", так как физически невозможно предустановить 80 тысяч приложений разных интернет-магазинов, а те несколько (или тот один), кто предустанавливается в смартфонах, получал бы необоснованное преимущество", - говорит Иванов.

Пользователи не любят отказываться от приложений, которыми пользуются годами

Предустановка не является отраслевой мерой поддержки, т.к. направлена на создание преференциального положения одной-двух компании, а не всего рынка, сообщил "РГ" источник на рынке электронной торговли.

"Предустановка маркетплейсов противоречит изначальной цели предустановки как инструмента поддержки национальных игроков в конкуренции с иностранцами. На российском рынке e-commerce и так лидируют российские площадки. Предустановка повышает затраты производителей и вендоров, что ведет к росту стоимости устройств. Контрактная предустановка одного приложения на одно устройство стоит около 0,63 USD. Очевидно, что себестоимость ниже, но в любом случае это составляет значительные затраты для производителей", - сообщил собеседник издания.

Инициатива предустановки приложения "маркетплейс" противоречит самому духу и смыслу закона о предустановке отечественного программного обеспечения, - рассказал "РГ" президент Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ) Артем Соколов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Идея была в том, чтобы поддержать российских IT-разработчиков и выровнять условия между ними и зарубежными транснациональными IT-компаниями. В случае с торговым приложением создается обратная ситуация - бесплатных предустановленных зарубежных маркетплейсов на гаджетах нет (те, кто предустановлен - предустановлен за деньги). Кроме того, доля трансграничной торговли в екоммерс сейчас не превышает 14%, а 86% объема продаж приходится на российские интернет-магазины. Получается, что такая преференция для одного или двух игроков влияет в первую очередь на внутреннюю конкуренцию на локальном рынке. Компании вкладывают очень много средств в узнаваемость бренда, развитие лояльности, инфраструктуры и качество сервиса, чтобы клиенты скачивали их мобильные приложения. А данная инициатива может полностью нивелировать все эти усилия" - сказал Соколов.

Как отметили в гипермаркете Ozon, предустановка приложений не поможет игрокам, а нарушит баланс сил на рынке, создав искусственные преимущества для ряда игроков.

"Мы поддерживаем позицию ФАС, она отражает общеотраслевую позицию, принятую на заседании правления Ассоциации компаний интернетторговли. При принятии подобных решений интересы рынка всегда должны быть выше интересов отдельных игроков. Предустановка создает искусственные, нерыночные, преимущества для одного или нескольких игроков и обесценивает инвестиции игроков в развитие высококонкурентного рынка, например, в инфраструктуру, клиентский сервис, технологии. Предустановка фактически может стать субсидией на маркетинговые расходы для конкретного маркетплейса", - считает Сергей Беляков, управляющий директор Ozon.

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