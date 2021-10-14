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Рубрика: Общество

Среди иностранцев вырос спрос на онлайн-консультации у российских врачей

Текст: Елена Манукиян
Иностранцы стали чаще записываться на онлайн-приемы к российским врачам. Об этом сообщили в медицинском онлайн сервисе "Сберздоровье".
Фото: Пресс-служба СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА Фото: Пресс-служба СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА
Фото: Пресс-служба СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА
Фото: iStock
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"С января по сентябрь к нашим докторам телемедицины из-за границы обратились почти в 4 раза больше пациентов, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал "Российской газете" директор по продукту медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Антон Никольский-Волконский.

Так, больше всего поступило запросов на консультации из Турции и штата Калифорния США. В тройке лидеров - Кипр с наибольшим количеством обращений из Никосии и Лимасола. Среди телепациентов в этот период были также граждане Великобритании, Нидерландов, ОАЭ, Финляндии, Грузии, Индонезии и других государств.

Чаще всего иностранные пациенты записывались на онлайн-приемы к российским терапевтам и педиатрам, а также к дерматологам, гинекологам и неврологам. В числе поводов в большинстве случаев были аллергические реакции, ОРВИ, кожные высыпания, отравления и кишечные инфекции, головные боли.

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