Среди иностранцев вырос спрос на онлайн-консультации у российских врачей

Иностранцы стали чаще записываться на онлайн-приемы к российским врачам. Об этом сообщили в медицинском онлайн сервисе "Сберздоровье".

"С января по сентябрь к нашим докторам телемедицины из-за границы обратились почти в 4 раза больше пациентов, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказал "Российской газете" директор по продукту медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Антон Никольский-Волконский.

Так, больше всего поступило запросов на консультации из Турции и штата Калифорния США. В тройке лидеров - Кипр с наибольшим количеством обращений из Никосии и Лимасола. Среди телепациентов в этот период были также граждане Великобритании, Нидерландов, ОАЭ, Финляндии, Грузии, Индонезии и других государств.

Чаще всего иностранные пациенты записывались на онлайн-приемы к российским терапевтам и педиатрам, а также к дерматологам, гинекологам и неврологам. В числе поводов в большинстве случаев были аллергические реакции, ОРВИ, кожные высыпания, отравления и кишечные инфекции, головные боли.