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14.10.2021 15:13
Рубрика: Общество

Среди вакцинированных разыграют еще тысячу призов по 100 тысяч рублей

Текст: Ольга Игнатова
Минфин России подготовил проект постановления правительства о продлении сроков проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря 2021 года. Предлагается разыграть еще тысячу призов по 100 тысяч рублей.

Напомним, что в России была запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против COVID-19. В розыгрыше призов могут принять участие граждане старше 18 лет.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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Изначально акцию планировалось провести с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает "Гознак". Розыгрыш призов проходит на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты публикуются на этом же сайте, а также в средствах массовой информации.

Информация о призе также доступна в личном кабинете человека на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Выигрыш зачисляется на карту "Мир".

Сегодня прошел второй тур розыгрыша. Победителей определил генератор случайных чисел. В итоге по 100 тысяч рублей получили 505 человек.

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А во время первого розыгрыша, который состоялся 14 сентября, денежный приз получили 495 вакцинированных россиян. Таким образом разыграна тысяча призов. Сколько и предполагалось изначально. Поэтому Минфин предлагает разыграть еще столько же до Нового года.

Общество Здоровье Правительство Минфин Вакцинация от коронавируса Законопроекты и комментарии

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