Студентам-иностранцам упростят въезд в Россию и выезд на каникулы

МВД России планирует значительно упростить порядок пребывания в нашей стране иностранных студентов - им разрешат не сниматься с учета при каждом выезде на родину. Для этого предлагается ввести особый правовой режим, в рамках которого студентам станут выдавать разрешения на временное проживание (РВП). В настоящее время иностранцы, обучающиеся в России, получают РВП на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.

"В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение Федерального закона N 109 ("О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ". - Прим. "РГ") статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в Россию в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования - РВПО", - говорится в пояснительной записке к подготовленному МВД законопроекту.

Иностранец, получивший РВПО, сможет встать на учет как по месту жительства, так и по месту пребывания.

Кроме того, для упрощения условий иностранным студентам планируется разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения.

"Вносимые изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приема указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учеты, так и на государственные образовательные или научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет", - подчеркивается в пояснительной записке.

Отмечается, что в будущем студентам-иностранцам станут выдавать визу временно проживающего лица.

Параллельно другим законопроектом МВД научные организации обяжут уведомлять миграционные подразделения Министерства внутренних дел РФ о принятии к себе на обучение иностранцев. Сейчас такой порядок действует только в отношении высших учебных заведений.

В МВД напомнили, что Федеральным законом N 115 "О правовом положении иностранных граждан в РФ" образовательные организации обязаны "в установленный срок подавать уведомления о предоставлении иностранному гражданину академического отпуска, о завершении или прекращении обучения либо о самовольном убытии иностранца".

Предлагается обязанность по подаче такого уведомления распространить и на научные организации, которым предоставляется право обучать иностранных граждан.