Постановление главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 14 октября 2021 года № 05-24 / 2 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям"

Взамен постановления о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям от 01.10.2021 г. № 05-24/1

Я, главный государственный санитарный врач по Свердловской области, Дмитрий Николаевич Козловских, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий в Свердловской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Свердловской области расценивается как неблагополучная.

Рост заболеваемости регистрируется с 34-й недели по настоящее время.

За период с 04.10. по 10.10.2021 г. в целом по Свердловской области выявлено 3816 инфицированных COVID-19 (91,3%ооо), что на 2,9% выше уровня предыдущей недели. Значение коэффициента распространения инфекции Rt-1,04.

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Самый высокий удельный вес заболевших от количества зарегистрированных случаев НКВИ в возрастной группе 30-49 лет - 30,2%, в данной возрастной группе регистрируется один из самых высоких показателей заболеваемости 95,9 на 100 тысяч населения; на 2-ом месте - 50-64 года - удельный вес 23,3%, показатель заболеваемости 107,4 на 100 тысяч населения.

В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане - 31,7%.

Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом - 65,4%.

В профессиональной структуре среди работающих граждан наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников офисов, банков, государственных гражданских и муниципальных служащих:

показатель заболеваемости составляет 369,5 на 100 тысяч населения; среди работников транспорта - 77,2 на 100 тысяч населения; работников образовательных организаций - 69,2 на 100 тысяч населения, работников медицинских организаций - 67,8 на 100 тысяч населения.

В 21 муниципальном образовании отмечается превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более: Режевской ГО, Волчанский ГО, Байкаловский МР, Алапаевский район, Ирбитское МО, ГО Верх-Нейвинский, Пышминский ГО, Артинский ГО, ГО Сухой Лог, ГО Староуткинск, ГО ЗАТО Свободный, Бисертский ГО, Слободо-Туринский МР, Нижнесергинский МР, Арамильский ГО, Качканарский ГО, Белоярский ГО, ГО Верхняя Пышма, Нижнетуринский ГО, Кировградский ГО, ГО Богданович.

Отмечается рост заболеваемости в 2 и более раза по сравнению с предыдущим периодом в 7 муниципальных образованиях: Слободо-Туринский МР, Ивдельский ГО, ГО Пелым, Арамильский ГО, Кушвинский ГО, Туринский ГО, Полевской ГО.

В МО г. Екатеринбург (с 04.10.2021-10.10.2021 г.) показатель заболеваемости на 26% выше аналогичного предыдущего периода, в 2,0 раз выше аналогичного периода прошлого года.

Руководствуясь п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", с учетом Постановления главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 21 июля 2021 года № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов" и разъяснений по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента вакцинированных, изданных Министерством труда и социальной защиты РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; письма Федеральной службы по труду и занятости от 13.07.2021 г. № 1811-ТЗ, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Свердловской области, постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

1.1.1. образования;

1.1.2. здравоохранения;

1.1.3. социальной защиты и социального обслуживания;

1.1.4. предоставления услуг населению, а именно:

- торговля любым видом товаров, а также различные виды услуг, сопровождающие продажу товаров;

- клиентские подразделения финансовых организаций и организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональные центры;

- общественное питание;

- транспорта общего пользования (работники); на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, аэропорты);

- деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и общежития);

- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (бытовые услуги, в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток);

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставочные залы и площадки, библиотеки, спортивные сооружения, фитнес -центры).

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления.

2. Организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам, подлежащим обязательной вакцинации, в следующие сроки:

Первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной:

- в срок до 01.11.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.1, 1.2 настоящего Постановления;

- в срок до 15.11.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 настоящего Постановления.

Вторым компонентом вакцины:

- в срок до 01.12.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.1, 1.2 настоящего Постановления;

- в срок до 15.12.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 настоящего Постановления.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяются:

3.1. на граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19";

3.2. на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) после 31.03.2021 г. (учтен период не превышающий 6 месяцев до даты вынесения настоящего постановления) и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19.

4. В отношении граждан, указанных в п.1 настоящего Постановления и получивших прививку против гриппа, срок вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исчисляется с учетом интервала не менее 1 месяца между прививками против гриппа и прививкой против новой коронавирусной инфекции (Постановление главного государственного санитарного врача РФ Поповой А.Ю. от 21 июля 2021 года N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов").

5. Заместителю Губернатора Свердловской области П.В. Крекову рекомендовать принять меры по обеспечению контроля за проведением вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

6. Министру здравоохранения Свердловской области А.А. Карлову:

6.1. организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

6.2. принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

6.3. принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации;

6.4. обеспечить направление в адрес Управления Роспотребнадзора по Свердловской области:

6.4.1 в срок до 21.10.2021 г. уточненного плана вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления;

6.4.2 . начиная с 22.10.2021 г. в еженедельном режиме (каждую пятницу) направлять отчет о ходе вакцинации контингентов, поименованных в пункте 1 настоящего Постановления.

7. Министру образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганову, Министру агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области А.А. Бахтереву, Министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области В.В. Старкову, Министру физической культуры и спорта Свердловской области Л,А. Рапопорту, Министру культуры Свердловской области С.Н. Учайкиной, Министру социальной политики Свердловской области А.В. Злоказову, в рамках полномочий обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

8. Главам муниципальных образований в Свердловской области:

8.1. обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

8.2. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

8.3. в пределах полномочий оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

9. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям:

9.1. организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления в порядке, установленном пунктами 2-4 настоящего Постановления;

9.2. рассмотреть вопрос об отстранении от работы или переводе на дистанционный режим работы:

9.2.1. граждан, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции:

с 02.11.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.1,1.2 настоящего Постановления;

с 16.11.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 настоящего Постановления;

9.2.2. граждан, не завершивших вакцинацию (не получивших однокомпонентную вакцину или второй компонент двухкомпонентой вакцины):

с 02.12.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.1, 1.2 настоящего Постановления;

с 16.12.2021 г. (включительно), указанным в пунктах 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 настоящего Постановления;

9.3. усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

10. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Д.Н.Козловских







