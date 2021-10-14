Законопроект Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан в сумме 294 802 603,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан в сумме 305 741 645,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Татарстан в сумме 10 939 042,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Татарстан на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2023 год в сумме 295 843 175,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 300 198 439,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Татарстан на 2023 год в сумме 308 536 413,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 950 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 314 157 497,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16 710 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Татарстан на 2023 год в сумме 12 693 237,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 959 058,0 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2

1. Утвердить по состоянию на 1 января 2023 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 85 581 377,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

2. Утвердить по состоянию на 1 января 2024 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 85 104 578,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

3. Утвердить по состоянию на 1 января 2025 года:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан в сумме 84 627 778,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в валюте Российской Федерации с нулевым значением;

2) верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен, в том числе верхний предел государственного внешнего долга Республики Татарстан по государственным гарантиям Республики Татарстан в иностранной валюте в сумме 16 513 000,0 тыс. японских иен.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Республики Татарстан по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, на 2022 год в сумме 11 559 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 559 100,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 11 559 100,0 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

6. Предоставить в 2022 году Министерству финансов Республики Татарстан право осуществлять государственные внутренние заимствования Республики Татарстан от имени Республики Татарстан путем привлечения из федерального бюджета в бюджет Республики Татарстан бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Статья 3

Учесть в бюджете Республики Татарстан прогнозируемые объемы доходов бюджета Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 601 Бюджетного кодекса Республики Татарстан утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Республики Татарстан размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Представителям государства в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Татарстан, при принятии решений органами управления акционерных обществ (советом директоров, наблюдательным советом, общим собранием акционеров) по вопросам использования чистой прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2021 года голосовать за выплату в денежной форме дивидендов по акциям в срок до 1 сентября 2022 года (если иной срок не определен уставом общества) в размере не менее 30 процентов от чистой прибыли по итогам года.

2. Установить, что в 2022 году зачисление в бюджет Республики Татарстан части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по итогам 2021 года, производится до 1 июля 2022 года в размере 30 процентов от указанной прибыли.

Статья 7

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Татарстан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан по целевым статьям (государственным программам Республики Татарстан и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 16 010 394,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 789 084,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 17 754 072,6 тыс. рублей.

5. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан является распределение средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год в объеме 1 783 448,9 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 1 796 887,4 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 1 796 895,4 тыс. рублей на уплату налога на имущество организаций и земельного налога;

2) на 2022 год в объеме 98 204,3 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 98 204,3 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 98 204,3 тыс. рублей на выполнение обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов;

3) на 2022 год в объеме 5 990 989,5 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 6 263 772,4 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 6 562 193,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы;

4) на 2022 год в объеме 1 040 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 1 081 600,0 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 1 124 864,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

5) на 2022 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения, осуществляемому с привлечением средств самообложения граждан.

Статья 8

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 9

1. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Установить, что объем субсидии, подлежащей перечислению из местного бюджета в бюджет Республики Татарстан в соответствии со статьей 4410 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, для отдельного муниципального образования в расчете на одного жителя составляет в 2022 году 3 процента, в 2023 году - 5 процентов, в 2024 году - 5 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и 1,3-кратным средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году.

Статья 10

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год - в сумме 14 687 315,3 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 15 411 842,7 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 16 340 890,2 тыс. рублей.

2. Заменить указанные в части 1 настоящей статьи дотации в 2022 году в сумме 14 017 230,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 15 034 856,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 16 115 341,2 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

4. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемого при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов): на 2022 год - 2,264, на 2023 год - 2,264, на 2024 год - 2,264.

5. Установить значение критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, используемых при расчете субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий Республики Татарстан по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Республики Татарстан:

1) по городским поселениям: на 2022 год - 1 527,6 рубля в расчете на одного жителя, на 2023 год - 1 575,4 рубля в расчете на одного жителя, на 2024 год - 1 639,6 рубля в расчете на одного жителя;

2) по сельским поселениям: на 2022 год - 279,0 рублей в расчете на одного жителя, на 2023 год - 245,3 рубля в расчете на одного жителя, на 2024 год - 245,4 рубля в расчете на одного жителя.

Статья 11

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 11 - 39 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан в целях софинансирования полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 40 к настоящему Закону.

3. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

4. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан между муниципальными образованиями, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан, утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан между муниципальными образованиями утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Республики Татарстан в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 2022 год в сумме 16 221 650,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 873 693,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17 551 868,5 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2022 год в сумме 8 915 716,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 038 045,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9 150 822,4 тыс. рублей, в том числе на:

1) финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2022 год в сумме 1 725 983,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 752 090,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 765 114,1 тыс. рублей;

2) финансовое обеспечение расходов в случаях, установленных Законом Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года № 87-ЗРТ "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан", на 2022 год в сумме 7 189 732,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 285 955,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 385 708,3 тыс. рублей.

3. Установить, что в 2022 году перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящей статьей, из бюджета Республики Татарстан бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан осуществляется ежемесячно.

Статья 13

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Татарстан на 2022 год в сумме 31 724 222,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 32 350 572,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 32 625 676,3 тыс. рублей и направить их на реализацию мероприятий Программы дорожных работ на дорогах общего пользования Республики Татарстан на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно.

Статья 14

Установить предельный размер средств, направляемых на предоставление инвестиционных налоговых кредитов:

1) на 2022 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год - в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 15

1. Органы государственной власти Республики Татарстан не вправе принимать в 2022 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Республики Татарстан, а также работников органов государственной власти Республики Татарстан и государственных казенных учреждений Республики Татарстан, за исключением случаев принятия таких решений в связи с наделением органов государственной власти Республики Татарстан, государственных казенных учреждений Республики Татарстан новыми функциями или полномочиями.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2022 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 16

1. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств бюджета Республики Татарстан принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Республике Татарстан полномочий получателя средств бюджета Республики Татарстан по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Статья 17

Учесть в бюджете Республики Татарстан согласно приложению 41 к настоящему Закону межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления, получаемые от:

1) федерального бюджета в 2022 году в сумме 48 593 702,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 42 553 780,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 37 842 867,3 тыс. рублей;

2) государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2022 году в сумме 260 415,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 51 019,3 тыс. рублей.

Статья 18

Органы казначейства Министерства финансов Республики Татарстан осуществляют исполнение бюджета Республики Татарстан, а также в соответствии с заключенными соглашениями отдельные функции по исполнению бюджетов муниципальных образований.

Статья 19

Остатки средств бюджета Республики Татарстан на 1 января 2022 года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Татарстан государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Республики Татарстан бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2021 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2021 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, направляются в 2022 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели в случае принятия Кабинетом Министров Республики Татарстан соответствующего решения.

Статья 20

В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), Министерство финансов Республики Татарстан вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 938 Бюджетного кодекса Российской Федерации по согласованию с Кабинетом Министров Республики Татарстан заключать мировые соглашения, устанавливающие условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Татарстан, о предоставлении отсрочек или рассрочек исполнения денежных обязательств, а также об уменьшении объема обязательств путем полного или частичного освобождения должников от уплаты задолженности по начисленным пеням и штрафам.

Статья 21

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2022 года действие:

1) части первой статьи 10 Закона Республики Татарстан от 21 октября 1999 года № 2443 "О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1999, № 11; 2001, № 7 - 8; 2005, № 1 (I часть); 2011, № 12 (I часть); 2013, № 11 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 52 (часть I); 2021, № 36 (часть I) в части финансирования государственной поддержки за счет средств бюджета Республики Татарстан;

2) абзаца первого части 12 статьи 23 Закона Республики Татарстан от 16 января 2003 года № 3-ЗРТ "О государственной гражданской службе Республики Татарстан" (в редакции Закона Республики Татарстан от 25 октября 2005 года № 106-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, № 1; 2005, № 10 (II часть); 2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 2008, № 3, № 10 (I часть), № 12 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 2010, № 1 - 2, № 10 (II часть); 2011, № 5, № 11 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 2013, № 2 (I часть), № 3, № 11 (I часть); 2014, № 5, № 6 (II часть), № 7, № 12 (II часть); 2015, № 7 (I часть); 2016, № 4, № 7 - 8, № 9 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 85 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 29 (часть I), № 54 (часть I), № 78 (часть I); 2020, № 4 (часть I), № 37 (часть I), № 87 (часть I); 2021, № 1 (часть I), № 57 (часть I);

3) абзаца первого части 4 статьи 9 Закона Республики Татарстан от 1 апреля 2005 года № 60-ЗРТ "Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан" (в редакции Закона Республики Татарстан от 2 июля 2015 года № 51-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 4 (I часть); 2015, № 7 (I часть), № 10 (I часть); 2016, № 7 - 8; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 38 (часть I), № 92 (часть I); 2019, № 19 (часть I), № 40 (часть I); 2020, № 1 (часть I); 2021, № 20 (часть I);

4) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года № 66-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в области деятельности жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 12 (II часть); 2010, № 5 (I часть), № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011, № 8 (I часть); 2013, № 3, № 10; 2014, № 7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 41 (часть I), № 85 (часть I); 2018, № 92 (часть I); 2019, № 28 (часть I), № 79 (часть I); 2020, № 57 (часть I); 2021, № 49 (часть I), за исключением наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований города Казани, "город Набережные Челны", Альметьевского муниципального района, Высокогорского муниципального района, Елабужского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Лаишевского муниципального района, Нижнекамского муниципального района, Пестречинского муниципального района;

5) абзаца второго статьи 2 Закона Республики Татарстан от 19 декабря 2008 года № 123-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан" (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 12 (I часть); 2010, № 7 (II часть); 2012, № 11 (I часть); 2013, № 10; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 83 (часть I); 2019, № 79 (часть I); 2020, № 57 (часть I); 2021, № 57 (часть I), Официальный портал правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU), 27 сентября 2021 года) за исключением наделения государственными полномочиями органов местного самоуправления муниципальных образований города Казани, "город Набережные Челны", Азнакаевского муниципального района, Актанышского муниципального района, Альметьевского муниципального района, Арского муниципального района, Бавлинского муниципального района, Бугульминского муниципального района, Елабужского муниципального района, Заинского муниципального района, Зеленодольского муниципального района, Кукморского муниципального района, Лениногорского муниципального района, Мамадышского муниципального района, Менделеевского муниципального района, Мензелинского муниципального района, Нижнекамского муниципального района, Сабинского муниципального района, Тукаевского муниципального района, Чистопольского муниципального района.

Статья 22

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов







