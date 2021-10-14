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14.10.2021 23:29
Рубрика: Экономика

Три новых суперсервиса появятся на портале госуслуг в 2022 году

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Правительство собирается запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом рассказал "РГ" заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Расширение функций суперсервисов позволит получать максимальное число услуг удаленно. Фото: Сергей Михеев Расширение функций суперсервисов позволит получать максимальное число услуг удаленно. Фото: Сергей Михеев
Расширение функций суперсервисов позволит получать максимальное число услуг удаленно. Фото: Сергей Михеев

Ими станут "Трудовая миграция онлайн", которая поможет находить открытые вакансии, проходить собеседования и заключать трудовые договора. При помощи суперсервиса "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" будет возможно оформить электронные транспортные накладные, электронные путевые листы и документы на перевозку грузов. Суперсервис "Цифровое строительство" поможет получить всю информацию, касающуюся строительства жилых объектов и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи "онлайн"

За последние два года на портале госуслуг было запущено 13 суперсервисов. Среди них "Поступление в вуз онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Мое здоровье онлайн", "Пенсия онлайн" и другие. По словам Дмитрия Чернышенко, основная задача на ближайшие годы - расширять функциональность суперсервисов, работать над их качеством и делать более удобными для граждан.

Существенной переработке, по словам вице-премьера, в 2022 году подвергнется несколько уже имеющихся суперсервисов, чтобы они стали более удобными для россиян. Предполагается подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису "Поступление в вуз онлайн". В прошлом году в эксперименте участвовали 54 вуза, в этом уже более 500 вузов и их филиалов. С помощью сервиса можно будет поступить на любую форму обучения, а студенты смогут использовать электронную зачетную книжку и студенческий билет.

"Изменения коснутся суперсервиса "Мое здоровье онлайн" - это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн", - подчеркнул Чернышенко.

В полном объеме заработает также суперсервис "Пенсия онлайн" - туда войдут проактивное информирование о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, а также проактивное назначение отдельных видов страховой пенсии и назначение пенсии по старости в режиме реального времени за один день.

В полном объеме заработает проактивное информирование о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет

Вице-премьер также сообщил, что на портале введут электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе "Трудовые отношения онлайн".

С 1 сентября в России можно обжаловать штраф ГИБДД через портал госуслуг - новая услуга доступна как гражданам, так и юрлицам. Ведомство пришлет ответ с результатами рассмотрения жалобы в личный кабинет пользователя.

Песков заявил о доступности данных на Госуслугах силовым структурам
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