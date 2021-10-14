Украинские националисты прошли маршем по центру Киева

В Киеве состоялся многотысячный марш по случаю "Дня защитника и защитниц Украины". В 2014 году после "революции майдана" Пётр Порошенко намеренно перенес праздник с "советской даты" 23 февраля на 14 октября. В этот день украинские националисты отмечают день рожденья Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

Неудивительно, что в четверг на улицах столицы развевались флаги с символикой экстремистских организаций, в том числе карательных батальонов наших дней. По свидетельству очевидцев, в рядах марширующих раздавалась песня "Батька наш Бандера" и мелькали портреты лидера украинских националистов.

Конечным пунктом шествия была объявлена Площадь независимости. Участников акции сопровождали усиленные наряды полиции, а также кинологические службы и даже саперы.