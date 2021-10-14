Уровень безработицы в России достиг допандемических показаталей

Уровень безработицы в России вернулся на допандемический уровень и составил 4,4%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

По его словам, всего в центрах занятости на учете состоят менее 850 тысяч безработных. "В России рынок труда восстановился на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%", - сказал Котяков.

Министр отметил, что общее число работающих россиян составляет 72,3 млн человек. В июне Минтруд прогнозировал, что до конца года безработица снизится до уровня в 4,6-4,7%.