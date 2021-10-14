Узбекистан опроверг слухи о переговорах по размещению американских военных

В Узбекистане опровергли слухи о переговорах между Ташкентом и Вашингтоном о размещении контингента американских военных на территории центральноазиатской республики для борьбы с терроризмом в Афганистане. Ранее об этом утверждало американское издание Politico.

"Этот вопрос не стоит и не обсуждается", - заявил журналистам глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, которого цитирует ТАСС. Ранее Politico сообщило со ссылкой на некие источники, что в этом месяце делегация Пентагона отправляется в Узбекистан, "чтобы обсудить возможность размещения там контртеррористических сил США". Цель - "потенциальное нанесение ударов по позициям экстремистов в Афганистане". По словам собеседников издания, присутствие в Центральной Азии позволило бы американским военным "легче осуществлять наблюдение и наносить удары по афганским целям". Однако никакой официальной информации на этот счет у Вашингтона нет.