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14.10.2021 17:16
Рубрика: В мире

Узбекистан опроверг слухи о переговорах по размещению американских военных

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

В Узбекистане опровергли слухи о переговорах между Ташкентом и Вашингтоном о размещении контингента американских военных на территории центральноазиатской республики для борьбы с терроризмом в Афганистане. Ранее об этом утверждало американское издание Politico.

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"Этот вопрос не стоит и не обсуждается", - заявил журналистам глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, которого цитирует ТАСС. Ранее Politico сообщило со ссылкой на некие источники, что в этом месяце делегация Пентагона отправляется в Узбекистан, "чтобы обсудить возможность размещения там контртеррористических сил США". Цель - "потенциальное нанесение ударов по позициям экстремистов в Афганистане". По словам собеседников издания, присутствие в Центральной Азии позволило бы американским военным "легче осуществлять наблюдение и наносить удары по афганским целям". Однако никакой официальной информации на этот счет у Вашингтона нет.

В мире экс-СССР Узбекистан Ситуация в Афганистане

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