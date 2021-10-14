В Бейруте во время манифестации произошла стрельба, есть погибшие

В Бейруте во время манифестации произошла стрельба, как минимум три человека погибли, десятки пострадали. Как передает ТАСС со ссылкой на очевидца, огонь по толпе и военным, обеспечивавшим безопасность, открыл снайпер с одного из близлежащих зданий.

Стрельба спровоцировала столкновения между шиитскими активистами, которые собрались, чтобы потребовать отставки судьи Тарека Битара, возглавляющего комиссию по расследованию взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута, и членами оппозиционной партии "Ливанские силы".

В ситуацию вмешались военные. Они оцепили район и начали поиски стрелявшего или стрелявших. На место происшествия прибыли несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами. Гражданских требовательно просят покинуть улицы. Командование ВС республики предупредило, что "военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием". Как передает РИА Новости, в данный момент на улицах города слышна стрельба.

Тем временем премьер Ливана Наджиб Микати призвал граждан сохранять спокойствие. В то же время от военных он потребовал обеспечить безопасность и задержать зачинщиков беспорядков.