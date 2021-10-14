В Чехии появился ларек с пивом для туристов, который работает "на доверии"

Швейцарские врачи надевают на боящихся уколов детей очки виртуальной реальности
То, что родителям нередко кажется плохим, врачи решили использовать во благо. По данным местного телеканала SRF, в университетских клиниках Женевы очки виртуальной реальности стоят на полках в медицинских кабинетах как инструмент, который используется при заборе крови и установке внутривенного катетера у детей старше 5 лет и подростков. В последние годы ученые во всем мире приходят к тому, что эта уловка имеет под собой веские основания. Так сотрудники департамента анастезиологии в детской больнице Лос-Анджелеса в США провели комплексные исследования эффективности компьютерных игр при обезболивании. "Встревоженный подросток пришел сдавать кровь. Его спросили, не хочет ли он опробовать очки виртуальной реальности. Мальчик согласился.
Через несколько минут он спрашивает: "Когда же вы будете брать кровь?" Когда ребенок снял очки, он не мог поверить, что все уже позади", - рассказывает профессор этой больницы Джефри Голд. "Боль - это сложный процесс. Большинство людей думают, что это всего лишь реакция на повреждение тканей, но на самом деле это очень сложная и изощренная сеть сигналов, проходящих через разные области мозга. Это комплексная химическая, физиологическая и поведенческая реакция", - пояснил он. Но, по словам профессора, не все, что создано в области виртуальной реальности, пригодно для обезболивания. Голд сотрудничает с компанией, производящей программное обеспечение, которое позволяет пользователю стать активным участником происходящего в виртуальном мире, улавливать визуальные, слуховые и тактильные ощущения. Они возбуждают лимбическую систему, ответственную также за эмоции. "Когда кто-то полностью погружен в виртуальную реальность, его мозг выделяет эндорфины. Они в свою очередь вызывают ответ, схожий с реакцией на опиоиды, который заметно снижает ощущение боли у пациента", - поясняет он.
Использование очков виртуальной реальности - удачный метод, особенно при работе с детьми, полагает Виктор Нурдаев, психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье". "Такая технология помогает уменьшить страх, дискомфорт, волнение, которые дети могут чувствовать во время рутинных медицинских процедур, - говорит он. - Негативный, пугающий опыт медицинской помощи в детстве может привести к формированию избегающего поведения, когда человек настолько боится снова пережить негативный опыт, что тревожится и избегает повторного визита к врачу. Во взрослом возрасте человек подсознательно будет оттягивать визит к специалисту, запуская возможные заболевания. Позитивный же детский опыт, наоборот, будет способствовать преодолению психологических преград: обращение к врачам, визиты в поликлинику не будут вызывать тревогу или страх".
Как отметил Александр Ахтанин, врач клиники "Фамильная стоматология", в детской стоматологии такие технологии активно используются, клиники оснащены планшетами, на которых транслируются мультфильмы, например, сами сеансы проходят в игровом формате. "Важно создать атмосферу, в которой у ребенка правильно сформируется первое впечатление о визите к стоматологу, и чтобы он не был напуган. Во взрослой стоматологии это не столь развито, ведь если взрослый пациент боится процедуры, его уже не получится отвлечь очками виртуальной реальности или фильмом, поэтому нет необходимости использовать данную технологию, так как это не влияет на восприимчивость пациента к процессу и не снижает его волнение и страх", - сказал он. Врачи только одобряют применение технологий, которые делают прием более комфортным для пациента. Но это не решающий фактор, указывает Ахтанин: "Если мы говорим про взрослых пациентов, они будут спокойны только в том случае, когда доверяют врачу. Доверие пациента - ключ к комфортному лечению. Поэтому больше приходится быть хорошим психологом, нежели чем использовать технологии виртуальной реальности".
Подготовила Елена Манукиян
В Канзасе решили выдавать переселенцам чеки на 10 тысяч долларов
Пандемия обескровила города "одноэтажной Америки", которые и без того страдали от нехватки населения. Поэтому власти города Топика - административного центра штата Канзас - решили выдавать переселенцам чеки на сумму в 10 тысяч долларов. Похожим образом поступили в 13-тысячном городке Бемиджи, затерявшемся на просторах штата Миннесота. Перебирающимся сюда сотрудникам дополнительно предоставляется место под офис, за которое можно не платить в течение года. А в 11-тысячном местечке Гринсберг, что в Индиане, и вовсе придуман уникальный бонус - предоставление по запросу новоявленных молодых горожан местных бабушек и дедушек для помощи в уходе за детьми.
Поймав волну интереса удаленных городов к привлечению работников, предприниматели в городе Индианаполисе создали специализированную интернет-страницу MakeMyMove, где собрали такие предложения. Слоган сайта говорит сам за себя: "Получайте деньги за работу, которая вам нравится, в том месте, которое вам нравится". Есть на сайте и живые рассказы об историях успеха. Например, американец по имени Люк, перебрался в городок Талса и в рамках действующей программы Tulsa Remote получил чек на 10 тысяч долларов подъемных. Но главное - сменил обстановку, повысил уровень жизни и собственную эффективность как работника. Аналогичные программы есть во многих периферийных штатах США. Например , Айова не только выделяет 10 тысяч долларов новым жителям, но и спонсирует ремонт новокупленного дома в местном городке Ньютон еще на 2,5 тысячи.
Власти Вологодской области заманивают жителей в деревню сертификатами на право пользования землей. Их выдают в рамках областной программы "Вологодский гектар". Желающих заиметь землю достаточно. Людей привлекает то, что она предоставляется в собственность сразу и безвозмездно. Правда, есть условие. Наделы можно использовать лишь для организации сельскохозяйственного производства, животноводства, для крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения и выпаса скота.
Фермеры Горчаковы из Никольского района, ставшие обладателями первого сертификата, специализируются на разведении молодняка крупного рогатого скота. Когда объявили о программе "Вологодский гектар", подали заявку на восемь гектаров. На наделах заготавливают корм для животных. Как считают Горчаковы, гектары еще больше привязали большую семью к селу.
А приезжающие сегодня в архангельское село Березник учителя, медики и другие специалисты могут получить 20 соток земли и два миллиона рублей на строительство дома, а также пособие при рождении ребенка. Не от государства - от бизнеса! Дети из Березника и деревенской округи учатся в оборудованной по европейским стандартам гимназии, а также бесплатно занимаются хоккеем и фигурным катанием в Ледовом дворце, который построен в селе три года назад. Кстати, спортом здесь на тех же условиях занимаются и взрослые - команда устьянских бабушек-хоккеисток за три года успела прославиться на всю страну.
Березник - единственное место в Архангельской области, где бюджетники получают такие "пирожки" дополнительно к государственным программам привлечения кадров в деревню. Тот уникальный случай, когда местный предприниматель отдает часть прибыли землякам: за двадцать лет лесопромышленник Владимир Буторин вложил в развитие родного села миллиарды рублей.
Подготовили Светлана Цыганкова, Татьяна Сухановская, Вологда - Архангельск
В Северной Ирландии запретят курить в машине в присутствии детей
"Употребление табака по-прежнему является основной причиной предотвратимых заболеваний и преждевременной смерти в Северной Ирландии. Жизненно важно, чтобы мы максимизировали наши усилия по сокращению распространенности курения и защите людей, особенно детей, от воздействия пассивного курения", - сказал министр. Ожидается, что новые правила дополнят действующее законодательство, которое и так запрещает курить в определенных местах, в том числе в рабочем транспорте, где желающий затянуться находится не в одиночестве.
В рамках готовящегося законопроекта власти намерены запретить продавать лицам младше 18 лет всякие курительные продукты вроде электронных сигарет. Кроме того, правонарушением будет считаться, если кто-то по просьбе несовершеннолетнего купит ему подобное курительное устройство. "Распространенность курения среди молодежи в Северной Ирландии в последние годы неуклонно снижается, и я не хочу, чтобы эта тенденция обратилась вспять, потому что молодые люди, которые, возможно, изначально не были склонны курить табак, вместо этого становятся зависимыми от никотина через электронные сигареты", - сказал Суонн.
В других частях Альбиона - Англии и Уэльсе - еще с 2015 года водителям и пассажирам запрещено курить в машине, где есть несовершеннолетние. Аналогичный закон с 2016 года действует и в соседней Ирландии.
В России есть прямой запрет на курение водителей, занимающихся перевозкой пассажиров. То есть если курит водитель автобуса, перевозящий пассажиров, то ему грозит ответственность по части 1 статьи 6.24 КоАП - штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.
Этот запрет не распространяется на водителей такси. Нет также запрета на курение в личных автомобилях. Хотя в 2019 году всерьез шло обсуждение необходимости введения такого запрета. Аргументы у инициаторов были такие: чем курение за рулем отличается от разговора по телефону? Оно также отвлекает водителя от дороги. Но дальше разговоров дело не пошло.
Вообще в этом вопросе более популярна позиция, что человек - существо свободное и волен травить себя чем захочет. А машина - это его личное пространство.
Но до тех пор, пока оно личное. Можно, конечно, по аналогии с общественным транспортом запретить курение в машине при наличии в ней пассажиров, а тем более детей. Но тут возникает сразу несколько нюансов. А если пассажир тоже курящий и тоже курит в машине? И второй более важный вопрос, как это контролировать? Напомним, что камеры в России могут фиксировать нарушения и выписывать штрафы в автоматическом режиме только за нарушения правил дорожного движения или благоустройства территорий. Сделано это потому, что штраф автоматически выписывается не нарушителю, а собственнику машины. А это не всегда совпадает. Поэтому выписывать штраф в автоматическом режиме за нарушение требований охраны здоровья просто невозможно. А если это делать не в упрощенном порядке, то полиции придется устанавливать, кто конкретно курил в машине, его разыскивать и после этого уже выписывать штраф. У полиции и без этого есть чем заняться.
Подготовил Владимир Баршев
Библиотека Нью-Йорка перестанет штрафовать за не сданные вовремя книги
"Для тех, кто может позволить себе оплачивать штрафы, они едва ли являются стимулом. Для тех, кто не может позволить себе оплачивать штрафы, то есть для малообеспеченных жителей Нью-Йорка, они становятся реальным препятствием в доступе к книгам, которое мы больше не можем принимать. Это шаг к более справедливому обществу, когда все больше жителей Нью-Йорка будут читать и пользоваться библиотеками, и мы гордимся тем, что это случилось", - пояснил Маркс.
Раньше, если сумма штрафов на счету читателя достигала 15 долларов, то его читательский билет блокировали. На момент оглашения нового "курса" библиотеки такая судьба постигла около 400 тысяч человек. Теперь же единственное, за что читателей обяжут платить, - это за потерю взятой книги или иных материалов. Руководство учреждения также пообещало обнулить все действующие задолженности. Вообще подобный шаг можно назвать по-настоящему "широким жестом", ведь за один только 2019 год штрафы принесли бюджету библиотеки три миллиона долларов.
Хотя стоит сказать, что она далеко не первой решилась на такую щедрость. Ранее Публичная библиотека Бербанка в Калифорнии тоже отменила штрафы за просроченные книги и обнулила все непогашенные счета за задолженности. А библиотеки Сан-Диего и Чикаго сделали это еще в 2019 году, что оказалось весьма удачным ходом: как писал портал NPR, благодаря нововведениям люди стали не только чаще возвращать материалы в чикагскую библиотеку, но и массово восстанавливать свои читательские билеты.
Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки:
Честно говоря, для наших библиотек проблема возврата книг и возможных штрафов далеко не самая главная. Да, есть определенные сроки, когда книга должна быть возвращена в библиотеку. Не успеваете, можете продлить. Но продлевать до бесконечности, конечно, не получится. И когда проходят все разумные сроки, мы начинаем звонить, напоминать, предупреждать, просить… До реальных штрафов дело редко доходит. И вовсе не потому, что мы боимся отпугнуть читателей. Этим их точно не отпугнуть, да и злостных должников у нас единицы. Просто в наших фондах достаточно книг, чтобы удовлетворить спрос наших добросовестных читателей. Лет 10 назад ситуация с комплектованием была очень тяжелая, денег на это почти не выделяли, и тогда мы действительно строже следили за сроками возврата книг.
Другое дело, что читатели - это люди, а у всех людей, как известно, есть свои пороки и слабости. Я знаю, что даже в Библиотеке конгресса США, казалось бы, особом месте для американцев, умудряются портить книги, вырезать нужные страницы. И это при мощной системе охраны и наблюдения. Чтобы бороться с этими человеческими слабостями, и была введена система выдачи книг на определенный срок, обзвонов, штрафов.
Не берусь судить, как это устроено в США, но у нас библиотекари стараются договариваться с читателями. Даже если книгу испортили, мы просим принести взамен аналогичную или оплатить ее стоимость. Обычно читатели соглашаются.
Подготовила Наталья Лебедева
Как в Чехии пивовар "обошел" коронавирусные ограничения
На высоте 1080 метров туристов ждет большой деревянный ящик-будка с двумя кранами: из одного течет чешское пиво Konrad, из другого - малиновый лимонад Malinovka. Тут самообслуживание: можно самому взять пластиковые стаканы объемом 0,3 литра или 0,5 литра и налить себе соответствующее количество выбранного напитка. Поблизости нет ни владельца этого "пивного ларька", ни продавца. А оплата производится не через терминал, а через простую прорезь в будке. Факт оплаты никто не проверяет. На ящике висит прейскурант: за меньшую порцию пива в прорезь нужно кинуть 20 крон, а за большую - 30 крон.
По информации чешских СМИ, эту будку местные предприниматели установили после того, как началась пандемия и в стране ввели режим изоляции. Она позволяет исключить контактирование продавца и покупателя и пользуется у туристов огромной популярностью. "Наши власти закрыли людям доступ к нам. Что оставалось делать? Хоть так можно было противодействовать этому", - пояснил журналистам пивовар Либор Конкольский.
Ольга Бессонова, социолог ВЦИОМ, экономист, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения РАН, Новосибирск:
Я бы такой тип хозяйствования назвала "кафе на доверии". Их, кстати, в новой России хватает. Заглядывала в такие пельменные в Новосибирске и Иркутске, есть такое кафе на овощном рынке в Ялте, в Калуге уже название кафе "Коммуналка" говорит само за себя. Есть россыпь домашних едален на Кавказе - в Махачкале, Нальчике, Владикавказе, Пятигорске, где предлагают поесть фирменные блюда без ценника, а заплатить, "сколько дадите". Такой тип экономики можно назвать "раздаточным". Его корни из древней Руси, а как показывает современный опыт Чехии, возможно, из общего славянского уклада хозяйствования.
В СССР это отчасти эволюционировало в плановую экономику. Теперь этот опыт всплывает, когда ЧП в виде пандемии заставляет "крутиться". Тут важна сообразность действий. Важно же еще и не убить производство, заботясь о получателях благ.
Такие механизмы неценовой регуляции экономики работают не по команде, а на принципах самоорганизации. Это экономика на доверии.
Подготовил Владимир Емельяненко