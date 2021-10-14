В Чехии появился ларек с пивом для туристов, который работает "на доверии"

В чешских Крконоше туристов ждет деревянный ящик-будка с пивом. Поблизости нет ни владельца, ни продавца, а оплата - через простую прорезь в будке. По словам социолога Ольги Бессоновой, в России тоже есть "кафе на доверии". Об этом и других сравнениях нашего и зарубежного опытов - в материале "РГ"

Этот живописный ларек в Чехии устроен по принципу: сначала - пиво, потом - деньги. Фото: www.facebook.com