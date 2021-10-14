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14.10.2021 20:30
Рубрика: В мире

В Чехии появился необычный ларек с пивом, который работает "на доверии"

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
На горной тропе в чешских Крконоше с некоторых пор стоит необычный ларек с пивом. Он работает "на доверии".
Этот живописный ларек в Чехии устроен по принципу: сначала - пиво, потом - деньги. Фото: www. facebook.com Этот живописный ларек в Чехии устроен по принципу: сначала - пиво, потом - деньги. Фото: www. facebook.com
Этот живописный ларек в Чехии устроен по принципу: сначала - пиво, потом - деньги. Фото: www. facebook.com

На высоте 1080 метров туристов ждет большой деревянный ящик-будка с двумя кранами: из одного течет чешское пиво Konrad, из другого - малиновый лимонад Malinovka. Тут самообслуживание: можно самому взять пластиковые стаканы объемом 0,3 литра или 0,5 литра и налить себе соответствующее количество выбранного напитка. Поблизости нет ни владельца этого "пивного ларька", ни продавца. А оплата производится не через терминал, а через простую прорезь в будке. Факт оплаты никто не проверяет. На ящике висит прейскурант: за меньшую порцию пива в прорезь нужно кинуть 20 крон, а за большую - 30 крон.

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По информации чешских СМИ, эту будку местные предприниматели установили после того, как началась пандемия и в стране ввели режим изоляции. Она позволяет исключить контактирование продавца и покупателя и пользуется у туристов огромной популярностью. "Наши власти закрыли людям доступ к нам. Что оставалось делать? Хоть так можно было противодействовать этому", - пояснил журналистам пивовар Либор Конкольский.

Как вам это?

Ольга Бессонова, социолог ВЦИОМ, экономист, ведущий научный сотрудник Сибирского отделения РАН, Новосибирск:

Я бы такой тип хозяйствования назвала "кафе на доверии". Их, кстати, в новой России хватает. Заглядывала в такие пельменные в Новосибирске и Иркутске, есть такое кафе на овощном рынке в Ялте, в Калуге уже название кафе "Коммуналка" говорит само за себя. Есть россыпь домашних едален на Кавказе - в Махачкале, Нальчике, Владикавказе, Пятигорске, где предлагают поесть фирменные блюда без ценника, а заплатить, "сколько дадите". Такой тип экономики можно назвать "раздаточным". Его корни из древней Руси, а как показывает современный опыт Чехии, возможно, из общего славянского уклада хозяйствования.

В СССР это отчасти эволюционировало в плановую экономику. Теперь этот опыт всплывает, когда ЧП в виде пандемии заставляет "крутиться". Тут важна сообразность действий. Важно же еще и не убить производство, заботясь о получателях благ.

Такие механизмы неценовой регуляции экономики работают не по команде, а на принципах самоорганизации. Это экономика на доверии.

Подготовил Владимир Емельяненко

В мире Европа Чехия

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