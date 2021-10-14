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14 октября 2021 г. 16:50
Общество
Текст: Артем Локалов

В Госархиве представили виртуальный проект, посвященный восстанию в лагере смерти Собибор

14 октября, в 78-ю годовщину восстания в нацистском лагере Собибор, Государственный архив России и Фонд Александра Печерского представили новый проект.
Макет лагеря Собибор, выполненный Александром Печерским. Фото: из семейного архива
Макет лагеря Собибор, выполненный Александром Печерским. Фото: из семейного архива

На сайте Госархива открылся портал, где собраны материалы о Собиборе из российских и зарубежных архивов. В общей сложности на портале будет размещено более 200 документов, многие из которых ранее не публиковались.

Идея о создании портала возникла несколько лет назад в связи с растущим интересом к истории лагеря. Был создан "виртуальный архив" Собибора, где собраны документы о нем из различных архивов и материалы из коллекции Фонда Александра Печерского.

- Проект состоит из шести разделов. Сейчас представлены первые четыре, где рассказывается о жертвах и палачах лагеря уничтожения; первых донесениях польских подпольщиков и советских партизан о Собиборе; ранних свидетельствах Александра Печерского; участии бежавших из Собибора узников в боевых действиях в составе партизанских отрядов и Красной армии, - рассказал "Родине" Илья Васильев, руководитель Фонда Александра Печерского.
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Публикация двух последних разделов отложена: значительная часть документов, посвященных преследованию нацистских преступников после войны, пока не рассекречена. В ближайшее время с них должен быть снят гриф "секретно".

Заключительный раздел будет посвящен Собибору как мемориалу.

Лагерь уничтожения Собибор был создан нацистами на территории Восточной Польши весной 1942 года. За полтора года существования лагеря в нем погибло более 170 тысяч евреев из Польши, Голландии, Словакии, Австрии, Германии, Франции, СССР и других стран.

14 октября 1943 года в Собиборе произошло восстание, которое возглавили офицер-красноармеец Александр Печерский и предприниматель из польского городка Жулкевка Леон Фельгендлер. Восставшие уничтожили 11 эсэсовцев, нескольких охранников и бежали из лагеря. В побеге приняло участие несколько сот человек, более 50 из них дожили до конца войны.

Фото: РГАКФД
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В последнее время история Собибора и судьбы руководителей восстания - в центре внимания. Вышло несколько новых книг, документальных фильмов, большой резонанс получил художественный фильм "Собибор".

Печерский и другие участники восстания были награждены российскими, польскими, украинскими орденами, их именами названы улицы в разных странах мира, о них заговорили политики и государственные деятели. В 2020 году на месте бывшего лагеря открыт новый музей.

Подвиг узников Собибора - символ готовности человека в самых немыслимых условиях, на краю гибели сражаться с бесчеловечной машиной уничтожения за жизнь и свободу.

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