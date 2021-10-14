В Испании задержали пятерых террористов

Испанская полиция задержала пятерых членов исламистской ячейки, планировавшей устроить теракт. Об этом проинформировали в министерстве внутренних дел пиренейского королевства.

Их арест завершил операцию, которая длилась почти год. В конце 2020-го испанским правоохранительным органам стало известно о прибытии в страну предполагаемого члена "Исламского государства" (запрещено в РФ). В январе этого года он был арестован в Барселоне вместе с двумя своими помощниками. И в тот момент выяснилось, что террористам помогал некий "Шейх", действовавший из Алжира. Именно при его содействии исламисты попадали в Испанию. Когда же он сам нелегально проник на территорию королевства в марте, стражи порядка установили за ним наблюдение. Оказалось, что он давно известен правоохранительным органам, правда, не испанским, а турецким, которые арестовывали его еще в 2016 году, когда он пытался присоединиться к ИГ.

В Барселоне этот "Шейх" окружил себя группой молодых алжирцев, которые занимались грабежом туристов. Задержали же их тогда, когда один из них попытался купить на черном рынке автомат Калашникова. Примечательно, что одного из террористов даже не понадобилось сажать в тюрьму, он и так отбывал в ней наказание. Поэтому когда полиция проводила обыски, их целью стали не только три дома, но и тюремная камера. В итоге стражи порядка изъяли несколько мачете, боеприпасы и средства для изготовления фальшивых документов.