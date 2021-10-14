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14.10.2021 20:51
Рубрика: В мире

В Канзасе решили выдавать переселенцам чеки на 10 тысяч долларов

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8587)
Тысячи долларов подъемных, офисы для коворкинга с нулевой арендной платой, бесплатный кофе и спортивные тренинги. Эти и не только креативные способы привлечь работников в малые и удаленные города активно практикуются в США, сообщило издание The Wall Street Journal.

Пандемия обескровила города "одноэтажной Америки", которые и без того страдали от нехватки населения. Поэтому власти города Топика - административного центра штата Канзас - решили выдавать переселенцам чеки на сумму в 10 тысяч долларов. Похожим образом поступили в 13-тысячном городке Бемиджи, затерявшемся на просторах штата Миннесота. Перебирающимся сюда сотрудникам дополнительно предоставляется место под офис, за которое можно не платить в течение года. А в 11-тысячном местечке Гринсберг, что в Индиане, и вовсе придуман уникальный бонус - предоставление по запросу новоявленных молодых горожан местных бабушек и дедушек для помощи в уходе за детьми.

Фото: Виктор Васенин
Россияне все меньше хотят переезжать на работу в другие регионы

Поймав волну интереса удаленных городов к привлечению работников, предприниматели в городе Индианаполисе создали специализированную интернет-страницу MakeMyMove, где собрали такие предложения. Слоган сайта говорит сам за себя: "Получайте деньги за работу, которая вам нравится, в том месте, которое вам нравится". Есть на сайте и живые рассказы об историях успеха. Например, американец по имени Люк, перебрался в городок Талса и в рамках действующей программы Tulsa Remote получил чек на 10 тысяч долларов подъемных. Но главное - сменил обстановку, повысил уровень жизни и собственную эффективность как работника. Аналогичные программы есть во многих периферийных штатах США. Например , Айова не только выделяет 10 тысяч долларов новым жителям, но и спонсирует ремонт новокупленного дома в местном городке Ньютон еще на 2,5 тысячи.

А как у нас?

Власти Вологодской области заманивают жителей в деревню сертификатами на право пользования землей. Их выдают в рамках областной программы "Вологодский гектар". Желающих заиметь землю достаточно. Людей привлекает то, что она предоставляется в собственность сразу и безвозмездно. Правда, есть условие. Наделы можно использовать лишь для организации сельскохозяйственного производства, животноводства, для крестьянских фермерских хозяйств, сенокошения и выпаса скота.

Фермеры Горчаковы из Никольского района, ставшие обладателями первого сертификата, специализируются на разведении молодняка крупного рогатого скота. Когда объявили о программе "Вологодский гектар", подали заявку на восемь гектаров. На наделах заготавливают корм для животных. Как считают Горчаковы, гектары еще больше привязали большую семью к селу.

А приезжающие сегодня в архангельское село Березник учителя, медики и другие специалисты могут получить 20 соток земли и два миллиона рублей на строительство дома, а также пособие при рождении ребенка. Не от государства - от бизнеса! Дети из Березника и деревенской округи учатся в оборудованной по европейским стандартам гимназии, а также бесплатно занимаются хоккеем и фигурным катанием в Ледовом дворце, который построен в селе три года назад. Кстати, спортом здесь на тех же условиях занимаются и взрослые - команда устьянских бабушек-хоккеисток за три года успела прославиться на всю страну.

Березник - единственное место в Архангельской области, где бюджетники получают такие "пирожки" дополнительно к государственным программам привлечения кадров в деревню. Тот уникальный случай, когда местный предприниматель отдает часть прибыли землякам: за двадцать лет лесопромышленник Владимир Буторин вложил в развитие родного села миллиарды рублей.

Подготовили Светлана Цыганкова, Татьяна Сухановская, Вологда - Архангельск

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