В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена

Помощник президента России Юрий Ушаков и замгоссекретаря США Виктория Нуланд на встрече в Москве смогли достичь понимания о продолжении контактов на высшем уровне в обозримой перспективе, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, вчера (в среду), когда Ушаков принимал Нуланд, об этом речь шла. Удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам. - Эти понимания будут конкретизированы, и мы своевременно проинформируем вас об этом".

На вопрос, удалось ли достичь понимания по встрече Владимира Путина и Джо Байдена в обозримом будущем, пресс-секретарь президента сказал, что "есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне". Говоря о временной перспективе, когда может состояться саммит, он ответил: "В обозримой".