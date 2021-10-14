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14.10.2021 13:49
Рубрика: Власть

В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена

Текст: Кира Латухина
Помощник президента России Юрий Ушаков и замгоссекретаря США Виктория Нуланд на встрече в Москве смогли достичь понимания о продолжении контактов на высшем уровне в обозримой перспективе, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Действительно, вчера (в среду), когда Ушаков принимал Нуланд, об этом речь шла. Удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам. - Эти понимания будут конкретизированы, и мы своевременно проинформируем вас об этом".

На вопрос, удалось ли достичь понимания по встрече Владимира Путина и Джо Байдена в обозримом будущем, пресс-секретарь президента сказал, что "есть понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне". Говоря о временной перспективе, когда может состояться саммит, он ответил: "В обозримой".

Путин оценил отношения с Байденом

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