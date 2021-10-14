В Минпромторге назвали риски от введения "углеродного налога" в ЕС

Введение в Евросоюзе "углеродного налога" может отразится на российских компаниях, работающих в металлургической, химической и металлургической сферах. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Я бы выделил два предприятия - Лебединский горнообогатительный комбинат и электрометаллургический комбинат в Осколе", - цитирует его РБК.

По словам Евтухова, эти предприятия являются лидерами по производству железа прямого восстановления.

Напомним, в июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн представила новую европейскую программу по защите климата - "Зеленый курс" (Green Deal). Она направлена на борьбу с глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов (декарбонизацию). "Зеленый курс" предполагает также введение "углеродного налога" на продукцию, способствующую выбросам парниковых газов в атмосферу.