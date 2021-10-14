В Минпромторге рассказали, как будут стабилизировать цены на продукты

Стабилизировать цены на продукты (прежде всего на овощи) поможет организация прямых поставок от производителя на полки магазинов. Такое мнение высказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

При этом и сама торговля должна оставаться максимально диверсифицированной - от крупных до самых небольших магазинов у дома, объекты стрит-ритейла, ярмарки, оптовые и розничные рынки, фуд-траки.

"Именно через такие торговые точки, в основном, реализуется продукция мелких хозяйств", - отметил Евтухов.

Минпромторг рекомендовал торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Речь о сельскохозяйственной продукции, цены на которую подвержены сезонным колебаниям: мясе, молоке, яйцах, товарах "борщевого набора".

"При покупке на оптовом рынке флуктуация цен на эти продукты высока. И государству, и бизнесу необходим более-менее точный прогноз колебания цены. Прямые договоры содержат формулу условной справедливой цены на товары, что, в конечном итоге, позволяет снизить конечную стоимость продукции "в полке", - пояснил замминистра.

Он напомнил, что в начале этого года правительство поручило регионам увеличить количество малых форматов торговли (рынков, ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, и др.). При этом региональные власти должны оказывать содействие в получении необходимого количества мест размещения нестационарных и мобильных торговых объектов, торговых мест на ярмарках и розничных рынках. Кроме того, регионы должны продлевать договоры на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов, а также внести изменения в необходимые акты и упростить вопросы организации и ведения малого торгового бизнеса.

В результате, по словам Евтухова, в 2021 году количество ярмарок в России выросло, по отношению к 2019, допандемийному году, на 30%. А по отношению к 2020 году - на 60%.

Кроме того, сейчас в Госдуме ожидает первого рассмотрения разработанный Минпромторгом законопроект, направленный на поддержку и развитие нестационарной и мобильной развозной торговли.

Все эти меры должны привести к улучшению ситуации с ценами прежде всего на свежую скоропортящуюся продукцию: мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, считает Виктор Евтухов.

Ранее сегодня глава Минсельхоза заявил о выделении дополнительных 5 млрд рублей на поддержку овощеводов, что позволит увеличить предложение на рынке на 15%. Из-за роста цен на овощи и мясо Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4%.