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14.10.2021 18:42
Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали, как будут стабилизировать цены на продукты

Текст: Татьяна Карабут
Стабилизировать цены на продукты (прежде всего на овощи) поможет организация прямых поставок от производителя на полки магазинов. Такое мнение высказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

При этом и сама торговля должна оставаться максимально диверсифицированной - от крупных до самых небольших магазинов у дома, объекты стрит-ритейла, ярмарки, оптовые и розничные рынки, фуд-траки.

Фото: Геннадий Аносов/ РГ
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"Именно через такие торговые точки, в основном, реализуется продукция мелких хозяйств", - отметил Евтухов.

Минпромторг рекомендовал торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Речь о сельскохозяйственной продукции, цены на которую подвержены сезонным колебаниям: мясе, молоке, яйцах, товарах "борщевого набора".

"При покупке на оптовом рынке флуктуация цен на эти продукты высока. И государству, и бизнесу необходим более-менее точный прогноз колебания цены. Прямые договоры содержат формулу условной справедливой цены на товары, что, в конечном итоге, позволяет снизить конечную стоимость продукции "в полке", - пояснил замминистра.

Он напомнил, что в начале этого года правительство поручило регионам увеличить количество малых форматов торговли (рынков, ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, и др.). При этом региональные власти должны оказывать содействие в получении необходимого количества мест размещения нестационарных и мобильных торговых объектов, торговых мест на ярмарках и розничных рынках. Кроме того, регионы должны продлевать договоры на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов, а также внести изменения в необходимые акты и упростить вопросы организации и ведения малого торгового бизнеса.

В результате, по словам Евтухова, в 2021 году количество ярмарок в России выросло, по отношению к 2019, допандемийному году, на 30%. А по отношению к 2020 году - на 60%.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, сейчас в Госдуме ожидает первого рассмотрения разработанный Минпромторгом законопроект, направленный на поддержку и развитие нестационарной и мобильной развозной торговли.

Все эти меры должны привести к улучшению ситуации с ценами прежде всего на свежую скоропортящуюся продукцию: мясную и рыбную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, считает Виктор Евтухов.

Ранее сегодня глава Минсельхоза заявил о выделении дополнительных 5 млрд рублей на поддержку овощеводов, что позволит увеличить предложение на рынке на 15%. Из-за роста цен на овощи и мясо Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4%.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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