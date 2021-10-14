В Минздраве предложили медикам старших возрастов вернуться на работу

Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил медикам старших возрастов, которые ушли на самоизоляцию из-за COVID-19 и рисков для здоровья, вернуться на рабочие места.

В ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья он напомнил, что часть медработников старших возрастов в начале пандемии COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию.

"Сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места", - сказал Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее Мурашко сообщил о имеющейся высочайшей нагрузке на стационары из-за COVID-19. По его данным, сегодня на лечении находится более 1,1 миллиона пациентов.