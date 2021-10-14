В московский гид Michelin войдут 69 ресторанов, заявил международный директор гида Гвендаль Пулленек на пресс-конференции перед церемонией оглашения результатов.

Он также уточнил, что инспекторы Michelin мониторили столичные рестораны в течение пяти лет. По его словам, произошла настоящая эволюция качества продуктов и мастерства молодых шеф-поваров.

Напомним, рейтинг Michelin существует более чем в 30 странах. О том, что гид придет в Москву, стало известно в декабре прошлого года. Работа инспекторов носит анонимный характер.