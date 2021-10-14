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14.10.2021 07:02
Рубрика: Власть

В Москве восстановят Калитниковский пруд

Текст: Ирина Огилько
В центре столицы восстановят и благоустроят старинный Калитниковский пруд, расположенный рядом с территорий, где располагался бывший "Птичий рынок". Как рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства, работы уже начались.

Калитниковский пруд появился более 100 лет назад на месте запруды речки Хохловки. В начале XX века ее "спрятали" в подземный коллектор, а запруда стала заболачиваться, и на ней создали искусственный пруд.

По одной из версий, свое название пруд получил от исторической местности Калитники, где в стародавние времена жили мастера, делавшие кожаные сумки и кошели (калиты). Их называли калитниками, отсюда и название местности.

Фото: Пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы
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За долгие годы существования пруд сильно обмелел и зарос водорослями. Толщина донных отложений в некоторых местах достигает трех метров. Из водоема, площадью 2,4 гектара, планируется извлечь около 23 тысяч кубических метров ила. Затем проведут комплекс мероприятий для предотвращения обмеления: сформируют новую форму дна и сделают водоупорный слой. По краям водоема создадут четыре зоны биоплато общей площадью более 800 квадратных метров. В них высадят ирис обыкновенный, ирис болотный, кубышку желтую. Эти растения предотвращают цветение воды и служат укрытием для рыб и местом для гнездования водоплавающих птиц. Береговую линию приведут в порядок. На протяжении 130 метров сделают песчаный откос. Он будет удобен для выхода пернатых. Основные работы планируется завершить до конца 2021 года.

Напомним, что перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.

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