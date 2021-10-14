В Осло заметили еще одного человека с луком и стрелами

#BREAKING Man armed with bow kills several people in #Norway, suspect arrested. According to police, the suspected perpetrator walked around the city shooting at people with a bow and arrows. He was arrested and an investigation is underway into the motive of the attack. #Oslo pic.twitter.com/aZKg1fqu5h — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 13, 2021

Полиция Осло получила сообщения об еще одном человеке с луком и стрелами. Как передает Aftenposten, в настоящее время ведутся его поиски.

По словам представителя полиции, никто не заявлял об угрожающем поведении этого человека, но после вчерашнего инцидента люди взволнованы, поэтому они и позвонили в участок. Стражи порядка уже связались с местными клубами стрельбы из лука, чтобы найти того, кто так обеспокоил жителей норвежской столицы.

Тем временем правоохранительные органы раскрыли больше деталей о стрелке из Консберга. Им оказался 37-летний датчанин, обратившийся в ислам.

Королевская семья выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в Конгсберге. "Нас всех потрясает, когда ужасные вещи происходят рядом с нами, когда меньше всего этого ожидаешь, в повседневной жизни на открытой улице", - говорится в заявлении короля Харальда.

Напомним, накануне вечером мужчина открыл стрельбу из лука по прохожим на улицах Консберга. Полиция смогла задержать его через полчаса после того, как получила сигнал. Однако за это время злоумышленник успел убить пятерых и ранить еще двоих. Столь большую задержку в правоохранительных органах объяснили запутанностью улочек в том районе.

Стражи порядка не исключают версию теракта.