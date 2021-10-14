Новости

Россия возобновит авиасообщение с девятью странами 13:22
В Бейруте во время манифестации произошла стрельба, есть погибшие 13:11
Головной блок "Союза-2.1б" успешно выведен на опорную орбиту 13:11
Саудовская Аравия предложила создать аналог ОПЕК+ для газа и угля 13:10
Володин сообщил о 12 депутатах с коронавирусом 12:58
ФСБ задержала в семи регионах 14 сторонников и финансистов террористов 12:56
Путин подчеркнул роль женщин в решении актуальных задач современности 12:51
Со следующего года зерно в России будут отслеживать от поля до прилавка 12:50
Россия заявила о готовности возобновить железнодорожное сообщение с Финляндией 12:48
Мурашко призвал принять ограничительные меры из-за COVID-19 12:45
С космодрома Восточный запустили ракету Союз-2.1б со спутниками OneWeb 12:41
Онкобольных с Чукотки предложили отправлять лечиться на Дальний Восток 12:37
В Москве экстренно госпитализирован солист "Бутырки" Владимир Ждамиров 12:34
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской 12:33
В Осло заметили еще одного человека с луком и стрелами 12:24
Оперштаб: В Москве выявлено 6712 новых случаев COVID-19 12:21
Владимир Путин примет участие в саммите СНГ 15 октября 12:12
Фигурантку "санитарного дела" осудили на один год ограничения свободы 12:09
Умер соратник Джорджа Майкла Деон Эстус 12:01
Десятиклассники могут сдать ЕГЭ досрочно 11:58
Военный аэродром Левашово под Петербургом будет принимать гражданские самолеты 11:43
Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров 11:42
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Душанбе в апреле 2022 года 11:40
МИД: Россия ответит на расширение санкций Евросоюза 11:39
Рособрнадзор планирует вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Какие дополнительные меры из-за распространения COVID-19 вводят регионы
Какие дополнительные меры из-за распространения COVID-19 вводят регионы
14.10.2021 12:24
Рубрика: В мире

В Осло заметили еще одного человека с луком и стрелами

Текст: Юрий Когалов

Полиция Осло получила сообщения об еще одном человеке с луком и стрелами. Как передает Aftenposten, в настоящее время ведутся его поиски.

Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании

По словам представителя полиции, никто не заявлял об угрожающем поведении этого человека, но после вчерашнего инцидента люди взволнованы, поэтому они и позвонили в участок. Стражи порядка уже связались с местными клубами стрельбы из лука, чтобы найти того, кто так обеспокоил жителей норвежской столицы.

Тем временем правоохранительные органы раскрыли больше деталей о стрелке из Консберга. Им оказался 37-летний датчанин, обратившийся в ислам.

Королевская семья выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в Конгсберге. "Нас всех потрясает, когда ужасные вещи происходят рядом с нами, когда меньше всего этого ожидаешь, в повседневной жизни на открытой улице", - говорится в заявлении короля Харальда.

Напомним, накануне вечером мужчина открыл стрельбу из лука по прохожим на улицах Консберга. Полиция смогла задержать его через полчаса после того, как получила сигнал. Однако за это время злоумышленник успел убить пятерых и ранить еще двоих. Столь большую задержку в правоохранительных органах объяснили запутанностью улочек в том районе.

Стражи порядка не исключают версию теракта.

В мире Европа Норвегия РГ-Видео

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 31 299 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Захарова напомнила Украине о дипломатическом иммунитете Поклонской
Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ за все время
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине