В подмосковной Балашихе временно не будут останавливаться электрички

Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с 16 по 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги. В этот период железнодорожники проведут работы по укладке второго пути к новой платформе и стрелочного перевода на железнодорожной станции Балашиха.

Поэтому ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать только до Железнодорожной и в обратном направлении. У некоторых электропоездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Напомним, что в настоящее время в Балашихе завершаются отделочные работы в турникетно-кассовых павильонах и конкорсе.

Кстати, заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".