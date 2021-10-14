В прокат вышел фильм о создателе Эйфелевой башни

Сложно представить себе Париж без его главного символа - 300-метровой Эйфелевой башни. Еще сложнее представить, что ее не хотели строить.

В дерзкую идею Эйфеля возвести огромную башню из металла, чтобы ее было видно из разных уголков города, не верил никто. "Идея больше него самого", - уверяли скептики, пока башня была еще в чертеже у инженера. С разных сторон доносились недовольные голоса: "300-метровая гильотина", "такой мастодонт распугает туристов", "она может упасть". Но и после того, как Эйфелеву башню возвели за рекордные по тем временам два года, она продолжала будоражить умы неравнодушной общественности. Давно известна то ли байка, то ли правда, вошедшая во все путеводители по Парижу: Ги де Мопассан постоянно обедал в ресторане на первом уровне башни. Это притом, что часто называл ее то "гигантской дымовой трубой", то "чернильной кляксой". Когда у него спрашивали, зачем вы здесь обедаете, вы же ненавидите детище Эйфеля, писатель отвечал, что это единственное место в Париже, откуда ее не видно.

Спустя более чем 130 лет после эпохального строительства на экраны вышел фильм, рассказывающий об Эйфеле и его творении. Картину с лаконичным названием "Эйфель" снял Мартин Бурбулон - малоизвестный французский режиссер, снявший пару короткометражек и комедию "Любовь вразнос".

В последнее время мировому кинематографу на байопики сильно не везет. Не дотягивают они до масштабов личности, которой посвящены. Создатели новой картины настояли на другом жанре - мелодраме - и рассказали, как Эйфель увековечил память о своей юношеской любви в металле. В титрах создатели ленты нарочно предупреждают, что сюжет частично основан на реальных событиях, поэтому может совпадать с реальностью, а может и нет. Мол, не судите строго.

Мартин Бурбулон знакомит нас с неистовым Эйфелем, готовым идти наперекор природе, грунтам, климату, ветру. Эйфель и был таким в жизни. А еще он был поистине талантливым инженером с душой художника: все, что было начертано в его бюро на бумаге, не требовало корректировок и новых расчетов на стройке. Но исполнитель главной роли Ромен Дюрис, увы, не смог подобраться к настоящему Эйфелю. И даже не беда, что он на десять лет моложе, чем было настоящему Эйфелю на момент стройки. С дотошной пунктирностью Википедии зрителю только набрасывают образ: вот Гюстав Эйфель - молодой амбициозный инженер, строящий мосты в самых сложных грунтах. Вот он влюбляется в прекрасную Адриенн (ее сыграла Эмма Маккей). Юношеская любовь не равно скоротечное увлечение. Он снова встречает ее через двадцать лет, чувство разгорается настолько сильно, что Эйфель посвящает ей новый замысел. Как полагают некоторые биографы, девушка с именем, начинающимся на букву А, могла вдохновить мыслителя на такую необычную форму башни. Увы, авторы жизнеописаний Эйфеля больше сосредотачивались на его творениях, чем на его личной жизни. Тем не менее, линия Адриенн-Эйфель в фильме должна нас убедить в том, что все это затевалось ради любви.

Вот он - вдовец с пятью детьми, а старшая дочь просит разрешения отца на брак.

Вот Эйфель придумал каркас для Статуи Свободы в Нью-Йорке и, вдохновленный своим сооружением, хочет возвести нечто не менее эпохальное в Париже. И даже более технически сложное - метро. Но грядет Всемирная промышленная выставка 1889 года, на которой Франция должна удивить. Тогда-то и появляется идея башни... Вот он вместе со строителями залезает на башню, чтобы проверить, насколько надежно второй этаж соединяется с первым, и раздает указания, чтобы на эпохальной стройке никто не погиб.

Бесспорно приятно смотреть в фильме на башню и Париж конца позапрошлого столетия. Компьютерная графика переносит зрителя в те времена, когда башня была еще не полностью достроена. Удивительный кадр, украсивший, кстати, постер картины: вместо привычного символа - башни в разобранном виде - только один первый этаж, по которому легко можно судить о том, что строится нечто грандиозное, но одновременно изящное. Да и не весь Париж снимался в павильоне: операторы нашли несколько видов современного города, откуда не видно Эйфелевскую красавицу, которые были удачно вписаны в компьютерную графику. Недаром спецэффектами в фильме руководил Оливье Говет, работавший на съемках "Бегущего по лезвию 2049".

Еще одна несомненная удача картины - саундтрек оскаровского лауреата Александра Деспла. Известнейший композитор создавал музыку ко многим голливудским картинам, а две заветных статуэтки он получил за саундтрек к лентам "Форма воды" и "Отель "Гранд Будапешт". В "Эйфеле" он будто настраивает зрителя не критиковать игру актеров, а продолжать удивляться масштабности замыслов реального инженера, чьи, казалось бы, мальчишеские порывы к созданию эпохальных сооружений всегда воплощались.