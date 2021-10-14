В прокат вышел фильм о создателе Эйфелевой башни

Новости

Эксперт объяснил, зачем хранить чеки об оплате услуг ЖКХ 08:37
В задымленном Екатеринбурге превышена концентрация вредных веществ 08:33
В Рио-де-Жанейро началась продажа билетов на карнавал 07:50
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ, опередив Дионна 07:45
Участок Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли из-за смога 07:35
В Москве восстановят Калитниковский пруд 07:02
Politico: Белый дом не будет вводить санкции по "Северному потоку-2" 06:10
Вильфанд: На всей азиатской части России установится снежный покров 05:41
Иммунолог Болибок предупредил об опасном свойстве опавшей листвы 05:33
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину 04:50
Путин назвал рост доходов граждан главной задачей в России 04:18
Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями 04:16
В Сербии стартуют учения с участием российских военных 03:55
Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят 03:16
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году 02:30
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии 02:03
Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру 01:45
Индонезия с 14 октября начнет пускать туристов на остров Бали 01:23
СМИ: Президент Чехии госпитализирован с печеночной энцефалопатией 00:14
В МИД РФ констатировали "некоторый прогресс" по итогам визита Нуланд 13.10.2021
СМИ: Жертвами лучника в Норвегии стали не менее 4 человек 13.10.2021
Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями 13.10.2021
"Амур" победил ЦСКА в Москве впервые с 2016 года 13.10.2021
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море 13.10.2021
Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес осужден на полгода 13.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
14.10.2021 08:00
Рубрика: Культура

В прокат вышел фильм о создателе Эйфелевой башни

Текст: Наталья Соколова
Сложно представить себе Париж без его главного символа - 300-метровой Эйфелевой башни. Еще сложнее представить, что ее не хотели строить.

В дерзкую идею Эйфеля возвести огромную башню из металла, чтобы ее было видно из разных уголков города, не верил никто. "Идея больше него самого", - уверяли скептики, пока башня была еще в чертеже у инженера. С разных сторон доносились недовольные голоса: "300-метровая гильотина", "такой мастодонт распугает туристов", "она может упасть". Но и после того, как Эйфелеву башню возвели за рекордные по тем временам два года, она продолжала будоражить умы неравнодушной общественности. Давно известна то ли байка, то ли правда, вошедшая во все путеводители по Парижу: Ги де Мопассан постоянно обедал в ресторане на первом уровне башни. Это притом, что часто называл ее то "гигантской дымовой трубой", то "чернильной кляксой". Когда у него спрашивали, зачем вы здесь обедаете, вы же ненавидите детище Эйфеля, писатель отвечал, что это единственное место в Париже, откуда ее не видно.

Фото: iStock
Статуе Христа-Искупителя в Рио исполняется 90 лет

Спустя более чем 130 лет после эпохального строительства на экраны вышел фильм, рассказывающий об Эйфеле и его творении. Картину с лаконичным названием "Эйфель" снял Мартин Бурбулон - малоизвестный французский режиссер, снявший пару короткометражек и комедию "Любовь вразнос".

В последнее время мировому кинематографу на байопики сильно не везет. Не дотягивают они до масштабов личности, которой посвящены. Создатели новой картины настояли на другом жанре - мелодраме - и рассказали, как Эйфель увековечил память о своей юношеской любви в металле. В титрах создатели ленты нарочно предупреждают, что сюжет частично основан на реальных событиях, поэтому может совпадать с реальностью, а может и нет. Мол, не судите строго.

Мартин Бурбулон знакомит нас с неистовым Эйфелем, готовым идти наперекор природе, грунтам, климату, ветру. Эйфель и был таким в жизни. А еще он был поистине талантливым инженером с душой художника: все, что было начертано в его бюро на бумаге, не требовало корректировок и новых расчетов на стройке. Но исполнитель главной роли Ромен Дюрис, увы, не смог подобраться к настоящему Эйфелю. И даже не беда, что он на десять лет моложе, чем было настоящему Эйфелю на момент стройки. С дотошной пунктирностью Википедии зрителю только набрасывают образ: вот Гюстав Эйфель - молодой амбициозный инженер, строящий мосты в самых сложных грунтах. Вот он влюбляется в прекрасную Адриенн (ее сыграла Эмма Маккей). Юношеская любовь не равно скоротечное увлечение. Он снова встречает ее через двадцать лет, чувство разгорается настолько сильно, что Эйфель посвящает ей новый замысел. Как полагают некоторые биографы, девушка с именем, начинающимся на букву А, могла вдохновить мыслителя на такую необычную форму башни. Увы, авторы жизнеописаний Эйфеля больше сосредотачивались на его творениях, чем на его личной жизни. Тем не менее, линия Адриенн-Эйфель в фильме должна нас убедить в том, что все это затевалось ради любви.

Вот он - вдовец с пятью детьми, а старшая дочь просит разрешения отца на брак.

Вот Эйфель придумал каркас для Статуи Свободы в Нью-Йорке и, вдохновленный своим сооружением, хочет возвести нечто не менее эпохальное в Париже. И даже более технически сложное - метро. Но грядет Всемирная промышленная выставка 1889 года, на которой Франция должна удивить. Тогда-то и появляется идея башни... Вот он вместе со строителями залезает на башню, чтобы проверить, насколько надежно второй этаж соединяется с первым, и раздает указания, чтобы на эпохальной стройке никто не погиб.

Бесспорно приятно смотреть в фильме на башню и Париж конца позапрошлого столетия. Компьютерная графика переносит зрителя в те времена, когда башня была еще не полностью достроена. Удивительный кадр, украсивший, кстати, постер картины: вместо привычного символа - башни в разобранном виде - только один первый этаж, по которому легко можно судить о том, что строится нечто грандиозное, но одновременно изящное. Да и не весь Париж снимался в павильоне: операторы нашли несколько видов современного города, откуда не видно Эйфелевскую красавицу, которые были удачно вписаны в компьютерную графику. Недаром спецэффектами в фильме руководил Оливье Говет, работавший на съемках "Бегущего по лезвию 2049".

Фото: THOMAS SAMSON/EPA
В Париже завершены подготовительные работы для реставрации Нотр-Дама

Еще одна несомненная удача картины - саундтрек оскаровского лауреата Александра Деспла. Известнейший композитор создавал музыку ко многим голливудским картинам, а две заветных статуэтки он получил за саундтрек к лентам "Форма воды" и "Отель "Гранд Будапешт". В "Эйфеле" он будто настраивает зрителя не критиковать игру актеров, а продолжать удивляться масштабности замыслов реального инженера, чьи, казалось бы, мальчишеские порывы к созданию эпохальных сооружений всегда воплощались.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк

Главное сегодня

Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Пушков назвал некомпетентной журналистку CNBC после ее вопроса Путину
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов