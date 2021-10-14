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Рубрика: В мире

В Рио-де-Жанейро началась продажа билетов на карнавал

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Подготовка к долгожданному карнавалу в Рио-де-Жанейро уже идет полным ходом. С четверга Независимая лига школ самбы официально начинает продажу пригласительных на Самбодром, где традиционно пройдет самый яркий праздник на планете.

В 2022 году парад школ самбы специальной группы состоится 27 и 28 февраля, а представление победителей пройдет 5 марта. Билеты на Самбодром можно купить только на официальном сайте Независимой лиги школ самбы (Liesa), а забрать их получится лишь за две недели до праздника.

Фото: Reuters
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В зависимости от сектора на Самбодроме стоимость пригласительных билетов варьируется от 30 до 90 долларов США. При этом один человек сможет приобрести только четыре билета на каждый день выступления специальной группы и до десяти пригласительных на парад победителей. Арендовать можно будет и VIP-ложи, вместимостью до 30 человек, но стоит это удовольствие более 17 тысяч долларов.

Наученные горьким опытом начала этого года, когда из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране карнавал решено было отменить, городские власти предусмотрели и запасные даты для самого главного в жизни бразильца праздника. Если коронавирус не позволит провести его в обозначенные числа, праздник все равно состоится, но в середине июля.

Единственным условием для участия в карнавале, который обещает быть самым ярким и масштабным за всю историю этого праздника в Рио-де-Жанейро, является наличие сертификата, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от коронавируса. Паспорта вакцинации в Рио действуют с 15 сентября. Без них сегодня нельзя посетить даже туристические достопримечательности города, не говоря уже о массовых мероприятиях.

Пандемия COVID-19 очень сильно ударила по карнавальной индустрии. Из-за отмены праздника в этом году все специалисты, задействованные в подготовке карнавальных костюмов и строительстве подвижных платформ, вынуждены были искать себе другой заработок, чтобы прокормить свои семьи. Но теперь они смогли вернуться к любимой работе.

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