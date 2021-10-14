В Россию пришел мощный смартфон Xiaomi дешевле 15 тысяч рублей

Компания Xiaomi официально дала старт продажам на российском рынке смартфона Redmi 10.

В комплектации 4/64 Гб смартфон стоит 16990 рублей, 4/128 Гб - 18990 рублей, сообщается на официальном сайте (однако у многих продавцов девайс доступен по цене от 14500 рублей). Redmi 10 доступен в корпусе белого, синего и черного цветов.

Смартфон оснащен дисплеем 6,5 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 90 Гц, которая настраивается в зависимости от типа контента. Работает Redmi 10 на чипе MediaTek Helio G88 и оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт через USB-C. Также его можно использовать в качестве внешнего проводного аккумулятора.

Основной модуль камеры имеет разрешение 50 Мп, широкоугольный - 8 Мп. Также присутствуют портретный и макромодули по 2 Мп каждый. Разрешение фронталки - 8 Мп.

Redmi 10 поддерживает разблокировку отпечатком пальца (расположен на боковой стороне), модуль NFC для бесконтактных платежей, работает с двумя SIM-картами и картой памяти (до 512 Гб) одновременно. Кроме того, в смартфон встроены FM-радиоприемник, два стереодинамика и разъем для наушников.

Аппарат работает на базе Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5. Конкурировать ему, судя по всему, придется с realme NARZO 30, который за схожую цену предлагает больше оперативной и постоянной памяти - в два раза.