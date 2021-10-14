В Росстате рассказали о мерах безопасности во время переписи

Переписчиков обеспечат средствами индивидуальной защиты, кроме того - будут регулярно тестировать на коронавирус. Такую задачу поставил заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, сообщили в Росстате.

Так, если люди заболеют COVID-19, они получат страховые выплаты, так как на каждого переписчика будет оформлен индивидуальный страховой полис. В то же время, при наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом: переболевшим или вакцинированным, подчеркнули в ведомстве.

По словам руководителя Росстата Павла Малкова, все инструкции Минздрава и Роспотребнадзора будут соблюдаться также на стационарных переписных участках: социальная дистанция, температурный контроль, регулярная санитарная уборка и проветривание помещений.

"Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой ситуации, при необходимости будем корректировать ее в ручном режиме" - пояснил он. Кроме того сформированы группы быстрого реагирования, которые будут оперативно выезжать на место в случае необходимости.