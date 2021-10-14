В Сербии стартуют учения с участием российских военных

В Сербии 14 октября стартуют учения "Славянский щит" с участием российских военных. Подразделениям ПВО предстоит обнаружить, классифицировать и уничтожить воздушные цели условного противника. На военном аэродроме, расположенном в 25 километрах от Белграда, была замечена зенитная ракетная батарея "Панцирь-С", сообщает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич, увидев российские боевые комплексы, не смог скрыть восхищения. Политик заявил, что это оружие производит 5 тысяч выстрелов в минуту и разрушает горы.

Ранее сообщалось, что в ходе других учений, состоявшихся в Сербии, были задействованы истребители Миг-29, боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Учения проходят на фоне обострения ситуации на севере Косово, где живут преимущественно сербы. Там произошли столкновения между ними и полицейскими. Есть пострадавшие с обеих сторон. Вучич пригрозил властям Косово, что если нападения на сербов не прекратятся, Белград будет вынужден вмешаться.