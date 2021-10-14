Новости

В Сербии стартуют учения с участием российских военных 03:55
Путин о санкциях и долларе: США пилят сук, на котором сидят 03:16
Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году 02:30
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии 02:03
Сирийский солдат погиб при атаке Израиля на Пальмиру 01:45
Индонезия с 14 октября начнет пускать туристов на остров Бали 01:23
СМИ: Президент Чехии госпитализирован с печеночной энцефалопатией 00:14
В МИД РФ констатировали "некоторый прогресс" по итогам визита Нуланд 13.10.2021
СМИ: Жертвами лучника в Норвегии стали не менее 4 человек 13.10.2021
Замначальника Генштаба встретился с призывниками и их родителями 13.10.2021
"Амур" победил ЦСКА в Москве впервые с 2016 года 13.10.2021
Судно ВМС Украины получило повреждение в Черном море 13.10.2021
Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес осужден на полгода 13.10.2021
"Магнит" стал самой дорогой сетью супермаркетов в России 13.10.2021
Мужчина из лука застрелил несколько человек в Норвегии 13.10.2021
Более 41 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 13.10.2021
Стрельба произошла в студенческом кампусе в Испании 13.10.2021
Годовая инфляция в России ускорилась до 7,63% 13.10.2021
Twitter тестирует показ рекламы пользователям в разделе ответов 13.10.2021
Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны 13.10.2021
США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе 13.10.2021
Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 13.10.2021
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 13.10.2021
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 13.10.2021
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 13.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
14.10.2021 03:55
Рубрика: В мире

В Сербии стартуют учения с участием российских военных

В Сербии 14 октября стартуют учения "Славянский щит" с участием российских военных. Подразделениям ПВО предстоит обнаружить, классифицировать и уничтожить воздушные цели условного противника. На военном аэродроме, расположенном в 25 километрах от Белграда, была замечена зенитная ракетная батарея "Панцирь-С", сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
В Сербии открылась выставка военной техники "Партнер-2021"

Президент Сербии Александр Вучич, увидев российские боевые комплексы, не смог скрыть восхищения. Политик заявил, что это оружие производит 5 тысяч выстрелов в минуту и разрушает горы.

Ранее сообщалось, что в ходе других учений, состоявшихся в Сербии, были задействованы истребители Миг-29, боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Учения проходят на фоне обострения ситуации на севере Косово, где живут преимущественно сербы. Там произошли столкновения между ними и полицейскими. Есть пострадавшие с обеих сторон. Вучич пригрозил властям Косово, что если нападения на сербов не прекратятся, Белград будет вынужден вмешаться.

В мире Европа Сербия Обострение ситуации в Косово

Главное сегодня

Путин еще не принял решение об участии в выборах в 2024 году
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
До пяти выросло число погибших при нападении на прохожих в Норвегии
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за ситуации с газом
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине