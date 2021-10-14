В WhatsApp кардинально поменяли важную функцию

Разработчики WhatsApp в скором времени предоставят пользователям доступ к обновленной функции управления резервными копиями.

Как пишет WABetaInfo, пользователи смогут выбрать, какие именно типы файлов они хотят сохранять в облачное хранилище (iCloud для iOS и "Google Диск" для Android). Можно выбрать документы, фотографии, видео, аудио и прочие, любые комбинации из них или все вместе.

Предполагается, что новые возможности связаны с ограниченным объемом дискового пространства, которое Apple и Google предоставляют пользователям бесплатно.

Тонкая настройка резервного копирования появится позднее в одной из грядущих версий WhatsApp.