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В WhatsApp кардинально поменяли важную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
14.10.2021,  
12:42
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp в скором времени предоставят пользователям доступ к обновленной функции управления резервными копиями.

Как пишет WABetaInfo, пользователи смогут выбрать, какие именно типы файлов они хотят сохранять в облачное хранилище (iCloud для iOS и "Google Диск" для Android). Можно выбрать документы, фотографии, видео, аудио и прочие, любые комбинации из них или все вместе.

В WhatsApp переделали голосовые сообщения

Предполагается, что новые возможности связаны с ограниченным объемом дискового пространства, которое Apple и Google предоставляют пользователям бесплатно.

Тонкая настройка резервного копирования появится позднее в одной из грядущих версий WhatsApp.

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Фото: facebook / beeline
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